Netflex купил права на показ российского сериала «Мажор»

Популярный американский стриминговый видеосервис Netflix приобрел права на показ по всему миру российского сериала «Мажор», сообщает издание vc.ru со ссылкой на продюсеров телешоу.

Производством «Мажора» занималась продюсерская компания Александра Цекало «Среда». Телешоу будет транслироваться под названием «Silver» в сопровождении субтитров и появится на стриминговом сервисе до конца 2016 года.

Российская сторона предпочла не раскрывать финансовую сторону сделки с Netflix. По словам представителей «Среды», они предлагали американцам несколько своих проектов, но они остановились именно на «Мажоре». Сейчас ведутся переговоры по другим проектам продюсерской компании.

Сериал «Мажор» станет первым российским сериалом, который появится на Netflix. Ранее стриминговый видеосервис также приобрел права на показ мультсериала «Маша и Медведь».

Впервые сериал «Мажор» был показан «Первым каналом» в декабре 2014 года. Главные роли в этой детективной драме сыграли Павел Прилучный, Никита Панфилов, Карина Разумовская.