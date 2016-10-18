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Компания Джорджа Лукаса призвала к ответу школу джедаев

11:37 18.10.2016
© KM.RU, Ступникова Наталья
© KM.RU, Ступникова Наталья

Кинокомпания режиссера Джорджа Лукаса Lucasfilm решила судиться с очередной «школой джедаев», пишет The Telegraph.

На сей раз под пристальное внимание кинематографиста и его юристов попали организации New York Jedi и LightsaberAcademy с их владелецем Майклом Брауном.

Ответчик является фанатом саги «Звездные войны», он основал свою «школу» в 2005 году, где учил как использовать «силу» в реальной жизни, уверяя, что это поможет и на рабочем месте, и в переполненном метро или в стычке с дебоширом в баре. «Джордж Лукас создал идеальный архитип из всех существующих боевых дисциплин. Световой меч — это символ силы, что внутри каждого из нас, которая делает человека способным постоять за себя», - говорит Браун.

Однако Lucasfilm считают, что Браун нарушает авторские права кинокомпании, незаконно используя товарные знаки, логотипы и имена оригинальной франшизы. Кроме того отмечается, что ответчик проигнорировал все просьбы киностудии прекратить использование элементов саги, включая копию светового меча и логотип, схожий с гербом Ордена джедаев, созданный для «Звездных войн».

Истцы требуют полностью запретить деятельность вышеозначенных организаций, а также выплаты штрафа в размере 2 миллионов долларов за каждое нарушение своего товарного знака. 

Темы: Звездные воины, Авторское право в мире кино, Персоны и события в мире кино
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