Мэл Гибсон вновь стал востребованным актером и режиссером Голливуда

Карьера актера и режиссера Мэла Гибсона вновь начала набирать обороты, после почти 10-летнего спада.

Как пишет Hollywood Reporter сразу два крупных кастинговых голливудских агентства пытаются получить контракт с актером, чтобы представлять его интересы в киноиндустрии.

Частично этому поспособствовал успех его последней киноработы «По соображениям совести», которую он представил на Венецианском кинофестивале. Картина стала первой режиссерской работой Гибсона за последние 10 лет. Эта работа получила восторженные отзывы критиков и названа в числе возможных претендентов на премию «Оскар».

Гибсон пребывал в негласной изоляции в Голливуде после того, как в прессу просочились его реплики, сказанные в состоянии алкогольного опьянения, где режиссер обвинил евреев в том, что они являются причиной всех войн на земле. В результате этого агентство WME разорвало контракт с ним, что привело к спаду его до этого успешной карьеры. Масла в огонь подлил скандал с подругой Оксаной Григорьевой, которая обвинила его в жестоком обращении.

За последние годы Гибсон появлялся в кино, однако фильмы с его участием не стали кассовыми хитами. Однако последняя работа и время в итоге сделали свое дело и о Гибсоне вновь тепло отзываются в киноиндустрии, отмечая его талант рассказчика, которому удается снимать по-настоящему выдающиеся фильмы.

Лента «По соображениям совести» выйдет в широкий прокат в середине ноября текущего года. Ранее сообщалось, что Гибсон планирует снимать продолжение своего фильма «Страсти Христовы», где собирается показать воскрешение Христа.