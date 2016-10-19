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Marvel выпустит два фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом

15:09 19.10.2016
Фрагмент постера фильма
Фрагмент постера фильма

Кинокомпания Marvel планирует выпустить как минимум два полнометражных фильма о Человеке-пауке.

Об этом рассказал исполнитель главной роли Том Холланд на презентации фильма «Затерянный город Z» в рамках нью-йоркского кинофестиваля, пишет WWD.

По его словам он вместе с продюсерами Marvel уже начали обсуждать дальнейшее развитие истории о Человеке-пауке. «Я не могу раскрыть подробности следующего проекта, но мы уже думаем над следующей частью, обсуждаем вероятного главного злодея и в какую сторону повернуть сюжет», - рассказал актер.

Буквально несколько дней назад Холланд завершил съемки в картине «Человек-паук: Возвращение домой». Отмечается, что этот проект уже сейчас является одним из самых ожидаемых фильмов 2017 года.

Том Холланд сменил Эндрю Гарфилда в роли Человека-паука после кассового фиаско картины «Новый человек-паук: Высокое напряжение» в 2014 году. Впервые Холланд появился в образе Человека-паука в фильме «Первый Мститель: Противостояние» в качестве персонажа второго плана.

Фильм «Человек-паук: Возвращение домой» выйдет на экраны в июле 2017 года.

Темы: Человек-паук, Актеры и актрисы зарубежного кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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Комментарии читателей
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19.10.2016, 16:55
какие же они

ущербные и отсталые со своими пауками и всей этой хренью с рогами и летучими мышами!если у народа нет былин и народных сказок это даже не народ это большая толпа гарбуроедов!
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