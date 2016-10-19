Чиновники решили вернуть рекламу в детские телепередачи

В администрации президента вновь задумались о возвращении рекламы в детские передачи на телевидении.

Как пишут «Ведомости», чиновники полагают, что эта мера позволит вернуть в эфирные сетки детские передачи и фильмы. Инициатором данной идеи выступил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

По мнению Сагалаева именно тот факт, что телеканалы не могут зарабатывать на рекламе во время детских передач и привело к тому, что их количество в эфире федеральных каналов сократилось в 1,5 раза. Кроме того, из-за этих ограничений федеральные телеканалы неохотно принимают участие в производстве мультфильмов.

Сейчас в России действует запрет на показ рекламы во время детских передач. Коммерческие видеоролики можно показывать либо до начала такой передачи, либо сразу после нее. Чиновники неоднократно пытались изменить это положение, но сразу несколько комитетов неизменно высказывались против.