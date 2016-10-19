Близнецы из фильма «Приклчения Электроника» попали в лапы к украинским сепаратистам

Братья Торсуевы, сыгравшие главные роли в фильме «Приключения Электроника», потеряли свой бизнес.

Кадр из фильма «Приключения электроника»

Владимира Торсуева бандиты вывезли в лес и заставили копать себе могилу. Сейчас он благодарит Бога, что остался жив, однако бизнеса лишился. Теперь им приходится подрабатывать редкими корпоративами. Особенно тяжело приходится в «горячих точках».

Недавно Торсуевы посетили с концертами ДНР. «Нас пригласили туда вместе с актером и мастером спорта по рукопашному бою Аликом Гульхановым и силовым шоу «Русские богатыри», - рассказали они «Экспресс-газете». – Сначала мы выступали в Луганске. Своими глазами видели и огромные воронки от снарядов, и пробитую эстакаду у автовокзала, под которой беженцы прятались от украинских авианалетов. А потом нас повезли в Первомайск, на передовую. От города практически ничего не осталось. На него падало по 70 снарядов в день. Все вокруг пахло смертью. А ополченцы рассказывали ужасы про зверства украинских карателей. Наша мама пережила оккупацию. По ее словам, даже фашисты так себя не вели, как эти твари».

Кадр из фильма «Приключения электроника»

Надев подаренные шапки-кубанки, Торсуевы после своего выступлеия возвращались в Москву в автобусе с беженцами. «Переехав границу и оказавшись на территории России, мы с Вовой решили выйти и подождать другого автобуса - более свободного, - продолжает Юрий. - «Пацаны, раз мы сюда вместе приехали, давайте и уезжать будем вместе!» - пытался остановить нас Гульханов. Но мы его не послушали. Чтобы скоротать время, зашли в придорожный кабак. Немножко выпили. К нашему разочарованию, в следующем автобусе людей оказалось еще больше, чем в предыдущем. «Не переживайте, за вами приедут», - успокоила нас хозяйка кабака. Действительно, через некоторое время появился еще какой-то автобус. В нем находилось всего семь человек - пять мужчин и две женщины. Поначалу мы ничего не заподозрили и сели к ним. Но через некоторое время обратили внимание, что едем куда-то не туда. В Луганск нас везли по оживленной трассе. А этот автобус следовал по абсолютно пустынной лесной дороге. «Здесь явно что-то неладно, - пришли к выводу мы. - Надо срочно валить отсюда». Я подошел к водителю, приставил ему к горлу куботан (особый брелок для ключей, который используется для самообороны. - ред.) и потребовал остановиться. В этот момент Вова со словами «Всем сидеть! Или я буду стрелять!» открыл дверь и рыбкой выпрыгнул из автобуса».

Кадр из фильма «Приключения электроника»

Прыгая из автобуса, Владимир поранил руки о гравий. «Мне тоже досталось, - заметил Юрий. - Прежде чем я покинул автобус, водитель успел нанести мне мощный удар в глаз. Оказавшись на дороге, мы с Вовой сразу рванули в лес и спрятались за пригорком. Из автобуса выбежала вся эта свора. «Валите этих мразей!» - закричала одна из баб. И пятеро мужиков начали по нам стрелять. Слава богу, эти бандеровцы не решились пойти за нами в лес. Видимо, побоялись, что мы тоже вооружены. Минут двадцать они совещались. Потом сели в автобус, развернулись и уехали. А мы остались одни в этом лесу. Телефоны у нас не работали. Машин на дороге не было. Что делать? Решили идти в ту сторону, откуда нас привезли. Шли минут 40 в кромешной тьме. Потом заметили вдали огонек. Это оказалась старая советская заправка. Постучались. Дверь открыл мужик с ружьем. «Идите на хрен отсюда», - сказал он, направив ружье на нас. Наш вид не внушал доверия. Вовин белый костюм весь пропитался кровью. У меня под глазом красовался «бланш». Я попытался объяснить, в какую ситуацию мы попали. В итоге мужик смилостивился и пустил нас внутрь. Там сидел его напарник с обрезом. Они напоили нас чаем и вызвали нам такси до ближайшего города - Каменска-Шахтинского. На тамошнем вокзале нас остановили полицейские. В надежде на помощь мы были готовы им сдаться. Но, узнав, что с нами произошло, они поспешно ретировались. Автобусы до Москвы не ходили. Чтобы уехать на поезде, не хватило 300 рублей. А везти нас в столицу на такси без предоплаты 20 тысяч никто не соглашался. Единственным человеком, проявившим к нам участие, оказался местный фээсбэшник. Он пригласил в свой кабинет на вокзале и начал расспрашивать о наших злоключениях. А потом к нему неожиданно вошел Геннадий Петрович Малахов (тот самый известный целитель) и сказал: «Пацаны, я за вами!» Выяснилось, что он живет в Каменске-Шахтинском и его прислал на помощь наш тогдашний продюсер Володя Ферапонтов, с которым нам удалось связаться по телефону. Геннадий Петрович купил нам билеты на поезд. Уже дома мы посмотрели по карте все наши перемещения. И нам стало понятно, что нас везли к украинской границе. Видимо, хотели вывезти на Украину и сказать: «Вот смотрите, русские приехали к нам воевать!»».

Фото с сайта kino-teatr.ru