Джим Керри подал встречный иск против матери своей бывшей подруги

Популярный комик Голливуда Джим Керри остается под пристальным вниманием прессы в связи с самоубийством его бывшей подруги Катрионы Уайт.

После исков со стороны супруга Уайт и ее матери, которые обвинили актера в том, что тот способствовал самоубийству своей подруги, настала очередь Керри. Актер подал встречный иск против матери Катрионы Уайт, обвинив ее в стремлении получить материальную выгоду из-за самоубийства дочери, пишет TMZ.

В своем иске один из самых высокооплачиваемых комиков Фабрики Грез заявил, что ответчица никогда не любила свою дочь, зато очень любит деньги. Так она требовала от Керри, чтобы тот купил ей дом, в противном случае она угрожала покончить с собой. А после отказа актера, она «впала в гнев и стала вредничать».

В иске также говорится, что Керри был опустошен самоубийством своей бывшей подруги, которую любил и поддерживал. Однако это был ее выбор. Доказательства того, что Уайт нашла и похитила рецептурные препараты из дома Керри и намеренно приняла их в большом количестве с единственной целью добровольно уйти из жизни, неопровержимы.

Катриона Уайт была найдена мертвой в собственной квартире в Лос-Анджелесе в сентябре 2015 года. В своей предсмертной записке она написала о разрыве с Керри, который произошел несколькими неделями ранее.