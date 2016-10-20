В Москве покажут фильмы о жизни российских эмигрантов

В начале ноября в Москве пройдет юбилейный Х кинофестиваль «Русское зарубежье».

Как сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ, на киносмотре будут представлены 40 фильмов, созданных в России, Белоруссии, Узбекистане, Сербии, Франции, Германии, США, Австралии и ЮАР.

Все киноленты рассказывают истории о русских эмигрантах: деятелях культуры, ученых, священниках, военных. В частности, среди фильмов есть работы, посвященные Ивану Бунину, Сергею Рахманинову, Петру Врангелю, Гайто Газданову.

В рамках кинофестиваля пройдут специальные показы, которые приурочены к юбилеям знаменитых представителей «зарубежной России»: Сергея Довлатова, Георгия Владимирова, Галины Вишневской.

Все кинопоказы фестиваля пройдут на площадке Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. Вход на кинопоказы будет свободным. Кинофестиваль пройдет с 7 по 14 ноября.