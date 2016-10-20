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В Москве покажут фильмы о жизни российских эмигрантов

14:38 20.10.2016

В начале ноября в Москве пройдет юбилейный Х кинофестиваль «Русское зарубежье».

Как сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ, на киносмотре будут представлены 40 фильмов, созданных в России, Белоруссии, Узбекистане, Сербии, Франции, Германии, США, Австралии и ЮАР.

Все киноленты рассказывают истории о русских эмигрантах: деятелях культуры, ученых, священниках, военных. В частности, среди фильмов есть работы, посвященные Ивану Бунину, Сергею Рахманинову, Петру Врангелю, Гайто Газданову.

В рамках кинофестиваля пройдут специальные показы, которые приурочены к юбилеям знаменитых представителей «зарубежной России»: Сергея Довлатова, Георгия Владимирова, Галины Вишневской.

Все кинопоказы фестиваля пройдут на площадке Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. Вход на кинопоказы будет свободным. Кинофестиваль пройдет с 7 по 14 ноября. 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Кинофестивали в России
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 16:25
им.Солженицина

уже говорит о ком будут фильмы!так что отрезанные ломти и умерла так умерла как в тот старом анегдоте!у нас свои герои и знаменитые композиторв и писатели которые не там а тут на Родине,на радость нам и стране.
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