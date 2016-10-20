«Мосфильм» выложит во ВКонтакте около 500 кинофильмов

Киностудия «Мосфильм» заключила договор с социальной сетью Вконтакте о публикации своего видеоархива, сообщает РИА Новости.

«Мосфильм» планирует выложить в открытый доступ в своей официальной группе порядка 500 фильмов. Пользователи Вконтакте смогут бесплатно смотреть легальный контент киностудии: работы режиссеров Сергея Эйзенштейна, Георгия Данелия, Андрея Кончаловского, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова и многих многих других.

«Произведения «Мосфильма» - часть культурного кода многих поколений россиян. Теперь пользователи Вконтакте могут бесплатно смотреть шедевры отечественного кино. Это большой шаг для популяризации российского кинематографа», - прокомментировали представители соцсети данное сотрудничество.

Тридцать лучших фильмов «Мосфильма» будут включены в каталог социальной сети раздела «Видеозаписи». Отмечается, что студия планирует расширять количество публикуемого контента.

Ранее Одесская киностудия опубликовала свой видеокаталог на своем канале на видеохостинге YouTube.