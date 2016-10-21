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Хрюшу и Степешку из «Спокойной ночи, малыши!» пустили с молотка

16:18 21.10.2016
Фото с офстраницы телепередачи в Facebook
Фото с офстраницы телепередачи в Facebook

Знаменитые куклы Хрюши и Степашки из детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» были проданы на аукционных торгах, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, куклы, одетые по моде 1990-х годов были одними из лотов на торгах русского искусства ХХ века, организованных аукционным домом «Совком». Оценочная стоимость персонажей культовой телепередачи составила от 3 до 8 тысяч долларов.

Аукционный дом отказался называть сумму, за которую были проданы куклы. Всего на торгах продавалось порядка 110 произведений художников-классиков дореволюционного периода и мастеров соцреализма.

Программа «Спокойной ночи, малыши!» вышла впервые в эфир 1 сентября 1964 года. Ее первыми «ведущими» были куклы Шустрик и Мямлик, созданные художниками театра Образцова. Позже им составили компанию Буратино и заяц Тепа. Позднее появились другие кукольные персонажи — пес Филя, зайка Степашка, поросёнок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ёжик Чучуня.

Ведущими телепередачи в разное время были Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Судец, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев и другие. Наибольшую популярность передача завоевала в первой половине 1970-х годов. 

Темы: Аукционы и торги в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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