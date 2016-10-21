]]> ]]>
Главная Кино Новости

Павел Воля переехал на постоянное место жительства в Испанию

15:42 21.10.2016
Павел Воля. Фото с сайта kinopoisk.ru
Павел Воля. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актер и шоумен Павел Воля вместе со своей семьей переехал на постоянное место жительства в Испанию, пишет StarHit.

По данным издания, Воля и его супруга Ляйсан Утяшева часто гостили в Испании раньше. Утяшева проводила там последние месяцы перед обоими родами, а потом приезжала туда уже с малышами. Кроме того в Испании живет хорошая подруга матери Утяшевой.

Как рассказал изданию источник из окружения пары, решение о переезде на постоянное место жительство Воля и Утяшева приняли в первую очередь исходя из климатических особенностей Испании.

«Там он мягкий, комфортный для ребятишек. В Москве холодно, высока вероятность заболеть», - рассказал инсайдер.

Известно, что старший сын пары Роберт в этом году пошел в испанский детский сад, который родители тщательно выбирали. А в Москву семья будет приезжать только на время работы.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в сентябре 2012 года. Весной следующего года у пары появился сын Роберт (роды проходили в Майями), а ещё через два года и дочь София (в той же клинике в Майями).

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2016, 18:46
Татьяна Алексеевна

Ну,уехал и уехал.Что, на каком-то заводе СТАНОК без рабочего остался?
21.10.2016, 18:32
нс

а вдруг российские зрители больше не захотят видеть на работе Волю, который мне совсем не нравится, шутки неумные.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.