Павел Воля переехал на постоянное место жительства в Испанию

Актер и шоумен Павел Воля вместе со своей семьей переехал на постоянное место жительства в Испанию, пишет StarHit.

По данным издания, Воля и его супруга Ляйсан Утяшева часто гостили в Испании раньше. Утяшева проводила там последние месяцы перед обоими родами, а потом приезжала туда уже с малышами. Кроме того в Испании живет хорошая подруга матери Утяшевой.

Как рассказал изданию источник из окружения пары, решение о переезде на постоянное место жительство Воля и Утяшева приняли в первую очередь исходя из климатических особенностей Испании.

«Там он мягкий, комфортный для ребятишек. В Москве холодно, высока вероятность заболеть», - рассказал инсайдер.

Известно, что старший сын пары Роберт в этом году пошел в испанский детский сад, который родители тщательно выбирали. А в Москву семья будет приезжать только на время работы.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в сентябре 2012 года. Весной следующего года у пары появился сын Роберт (роды проходили в Майями), а ещё через два года и дочь София (в той же клинике в Майями).