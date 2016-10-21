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Николай Караченцев попал в больницу после падения с кровати

14:46 21.10.2016
Николай Караченцев. Фото Dmitry Rozhkov с сайта wikipedia.org
Николай Караченцев. Фото Dmitry Rozhkov с сайта wikipedia.org

Звезда российского кинематографа, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцев госпитализирован в одну из клиник столицы.

Как пишет Life.ru, причиной госпитализации 71-летнего актера стало падение с кровати. Инцидент произошел несколько дней назад. Караченцев упал с кровати в своей квартире и повредил ногу. Самостоятельно он подняться не мог. В итоге он пролежал на полу три часа, пока его супруга искала помощи от людей, которые смогли бы помочь ей поднять мужа с пола, так как самостоятельно она этого сделать не могла.

Информацию о госпитализации изданию подтвердил сын Караченцева, отметив, что артист чувствует себя хорошо.

Сейчас актер проходит восстановительное лечение в одном из лучших реабилитационных центров Москвы. Его состояние оценивается как стабильное. Рядом с ним круглосуточно находится его супруга Людмила Поргина.

В 2005 году Николай Караченцев попал в серьезное ДТП. В результате аварии актер получил обширную черепно-мозговую травму. Благодаря усилиям врачей он остался жив, однако стал инвалидом. Несмотря на лечение, полностью восстановиться актеру так и не удалось.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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21.10.2016, 19:48
ИзЕ

Видимо, Вы не знаете причины этой аварии.
21.10.2016, 18:34
Изя

Таки да. Молодчинка Люда. Подарили Коле еще 6 лет жизни.
21.10.2016, 17:17
Титус

Держись, Петрович!
Все комментарии (6)
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