Николай Караченцев попал в больницу после падения с кровати

Звезда российского кинематографа, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцев госпитализирован в одну из клиник столицы.

Как пишет Life.ru, причиной госпитализации 71-летнего актера стало падение с кровати. Инцидент произошел несколько дней назад. Караченцев упал с кровати в своей квартире и повредил ногу. Самостоятельно он подняться не мог. В итоге он пролежал на полу три часа, пока его супруга искала помощи от людей, которые смогли бы помочь ей поднять мужа с пола, так как самостоятельно она этого сделать не могла.

Информацию о госпитализации изданию подтвердил сын Караченцева, отметив, что артист чувствует себя хорошо.

Сейчас актер проходит восстановительное лечение в одном из лучших реабилитационных центров Москвы. Его состояние оценивается как стабильное. Рядом с ним круглосуточно находится его супруга Людмила Поргина.

В 2005 году Николай Караченцев попал в серьезное ДТП. В результате аварии актер получил обширную черепно-мозговую травму. Благодаря усилиям врачей он остался жив, однако стал инвалидом. Несмотря на лечение, полностью восстановиться актеру так и не удалось.