Умерла советская и украинская актриса Валерия Заклунная

В Киеве на 74-ом году жизни скончалась актриса Валерия Заклунная. Отечественнй зритель лучше всего запомнил ее по эпизодической роли подруги бандита Горбатого в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Однако фильмография Заклунной, конечно, много богаче. В 70-е годы она снималась много, ее любил и приглашал в своим фильмы такой мастер эпических полотен, как Евгений Матвеев. Именно в его фильмах «Любовь земная», «Судьба» Заклунная прославилась на весь СССР, пишет Газета.RU.

Но главные ее свершения связаны с Украинским театром русской драмы им. Леси Украинки. На этой сцене Валерия Заклунная проработала более 50 лет. В ее репертуаре были такие значительные роли, как Надежда Монахова в горьковских «Варварах», Сара в пьесе Чехова «Иванов». Здесь она дебютировала после окончания Школы-студии МХАТ и сыграла в прошлом году свою последнюю роль в пьесе Алексея Арбузова «В этом милом старом доме». В Театре им. Леси Украинки Валерию

Заклунную поминают как великую актрису, с которой связаны лучшие страницы его истории.