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Умерла советская и украинская актриса Валерия Заклунная

21:14 22.10.2016
Валерия Заклунная. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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В Киеве на 74-ом году жизни скончалась актриса Валерия Заклунная. Отечественнй зритель лучше всего запомнил ее по эпизодической роли подруги бандита Горбатого в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Однако фильмография Заклунной, конечно, много богаче. В 70-е годы она снималась много, ее любил и приглашал в своим фильмы такой мастер эпических полотен, как Евгений Матвеев. Именно в его фильмах «Любовь земная», «Судьба» Заклунная прославилась на весь СССР, пишет Газета.RU.

Но главные ее свершения связаны с Украинским театром русской драмы им. Леси Украинки. На этой сцене Валерия Заклунная проработала более 50 лет. В ее репертуаре были такие значительные роли, как Надежда Монахова в горьковских «Варварах», Сара в пьесе Чехова «Иванов». Здесь она дебютировала после окончания Школы-студии МХАТ и сыграла в прошлом году свою последнюю роль в пьесе Алексея Арбузова «В этом милом старом доме». В Театре им. Леси Украинки Валерию

Заклунную поминают как великую актрису, с которой связаны лучшие страницы его истории.

Темы: Актеры и актрисы российского кино
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Комментарии читателей
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23.10.2016, 03:24
Юрий Н

ПС
и вобще пора потихоньку забывать об этом историческом недоразумении с названием "украина"
23.10.2016, 03:17
Юрий Н

советская актриса. и этого достаточно.
нет никаких "украинских" актрис, не марайте память о ней..
потому что нет никакой "украины" !
22.10.2016, 22:57
Россиянка

Царствие небесное. Мы помним ее, прекрасную актрису и красивую женщину.
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