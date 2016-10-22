В России запущен интерактивный канал для людей с нарушениями слуха

Крупнейший в мире видеосервис для русскоязычной аудитории MEGOGO в рамках социального проекта «Смотри как слышно» запустил одноименный интерактивный канал для людей с нарушениями слуха.

Более 70% контента рассчитано на детскую аудиторию, именно поэтому трансляция канала сопровождается сурдопереводом. Согласно концепции проекта, каждый день, начиная с раннего утра, юной аудитории сервиса будут доступны для просмотра мультфильмы и детское кино, а уже в вечернее и ночное время - с учетом интересов взрослых - на канале будут транслировать сериалы и фильмы.

С запуском специализированного канала MEGOGO надеется сделать доступ к кино проще и приятнее для разных целевых групп: снабдить сурдопереводом каждый фильм, на который видеосервис получает права; постоянно обновлять ассортимент и расширять выбор - от мировых хитов и новинок до любимой классики.

Для этой задачи еще 2 года назад видеосервис запустил собственную студию сурдоперевода. Тогда же компания под эгидой проекта «Смотри как слышно» регулярно начала проводить кинотеатральные показы мультфильмов для детей с нарушением слуха в России, на Украине, в странах Балтии и СНГ.

