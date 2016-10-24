Аркадий Райкин спас сына расстрелянного диссидента

Выдающемуся сатирику Аркадию Райкину исполнилось бы 24 октября 105 лет

Аркадий Райкин

Он родился еще до революции в Риге в семье бракера и домохозяйки. В 20-х годах семья переехала в Петроград. С детства Аркаша был заядлым театралом и не пропускал ни одной мало-мальски заметной постановки. Контролерши его знали в лицо и часто бесплатно проводили на представления, а вот родители были категорически против увлечения сына. С годами конфликт разросся настолько, что после школы Райкин был вынужден поселиться в общежитии и отработать год на Охтинском химическом заводе, чтобы потом беспрепятственно поступить в Ленинградский институт сценических искусств на режиссеро-актерский курс известного педагога Владимира Николаевича Соловьева, знатока комедии, режиссера театра Мольера.

Успешно окончив институт в 1935 году, молодой актер по распределению попал в Ленинградский Театр рабочей молодежи (ныне театр имени Ленинского комсомола). Известным к нему пришла в ноябре 1939 года, когда он стал лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады выступив с номерами «Чаплин» и «Мишка». Тогда же он был принят в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Начинал с эстрадных номеров, потом стал конферансье. Буквально каждое райкинское выступление проходило все с большим успехом, приближая актера к славе, за которой не замедлила прийти и всенародная любовь.

Аркадий Райкин

В годы Великой Отечественной Райкин выступал во фронтовых бригадах. После войны Райкин продолжает работу в Театре миниатюр и снимается в нескольких картинах. Вместе с писателем-сатириком В. С. Поляковым созданы театральные программы «На чашку чая», «Не проходите мимо», «Откровенно говоря». Настоящий фурор произвели его выступления на радио и телевидении, аудиозаписи миниатюр пользуются огромной популярностью у публики.

Аркадий Райкин

Если говорить о кино, то в 1939 году артист дебютировал в лирической драме «Доктор Калюжный» по мотивам пьесы Юрия Германа «Сын народа», режиссеров Эраста Гарина и Хеси Локшина. Один из ключевых фильмов с участием Аркадия Райкина - «Люди и манекены». Главный герой фильма — таксист (которого и играет сатирик), а сюжет построен, как рассказ об одном его рабочем дне, включившем встречи и разговоры (монологи) с разными пассажирами. В фильм вошли лучшие миниатюры из спектаклей: «Холостяк», «Маски», «Смеяться, право, не грешно», «Многоберидзе», «Париж» и другие сыгранные Аркадием Райкиным и его партнерами по Ленинградскому театру миниатюр.

Будущую жену Руфину Аркадий Райкин встретил в своем институте на последнем курсе, в очереди в студенческой столовой. Вечером того же дня они пошли в кино: заняли свои места в зале кинотеатра, а когда погас свет, молодой человек, не задумываясь, сказал: «Выходите за меня замуж». Вместе они прожили более 50-ти лет. По этому поводу есть отличная байка, приведенная ресурсом intofilm.ru: «Когда Аркадий Исакович Райкин был в преклонных годах, однажды после концерта ему представили актера и режиссера Бориса Львовича.

Аркадий Райкин

Вот что он вспоминает: «Я начал сбивчиво выражать восторг, он же, не слушая, повторил, еле шевеля синими губами: «…Актер… режиссер… да». И вдруг так отчетливо спросил: «А женаты?» Да, говорю, женат. «А давно?» Да лет пятнадцать уже, говорю. «Всё на одной?» Да, Аркадий Исакович, всё на одной. «Да, да, — покачал головой Райкин, — вот и я всю жизнь на одной. – Знаете что? – вдруг сказал он, как будто только меня и ждал, чтоб это сообщить, — знаете что? Женатому человеку плохо дома, холостому – везде!»

Имея врожденное чувство юмора, в критических ситуациях Райкин оказывался надежным и отзывчивым. Как-то раз весенним утром 1953 года в саду «Эрмитаж», где актер частенько прогуливался и репетировал на ходу, к нему подошел молодой человек. Он оказался сыном бывшего посла СССР в Чехословакии, которого расстреляли, а всю его семью отправили в лагеря. Паренек сбежал из ссылки и пробрался в столицу, чтобы доказать невиновность отца. Не задумываясь, Райкин сказал беглецу: «Иди, садись в мою машину». Потом он его прятал у себя на протяжении двух недель.

Аркадий Райкин

Скончался Аркадий Райкин 17 декабря 1987 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище, где ему установлен роскошный памятник в полный рост. Сын актера Константин Райкин давно мечтает увидеть памятник отцу на улицах Москвы. «Я об этом давно думаю, - признался Райкин-младший корреспонденту «Известий». - Даже знаю, у кого закажу памятник. У скульптора Александра Рукавишникова. Мне очень нравится, как он сделал памятник Юрию Никулину, а какой изумительный монумент папе на Новодевичьем кладбище!»

К юбилею Аркадия Райкина его сын Константин подготовил ряд интересных театральных мероприятий, которые еще будут анонсироваться. По словам Константина Райкина, подражать молодым актерам его отцу бессмысленно. «Нет, схожести я не ищу. Идти по его стопам бессмысленно, - рассказал Константин Райкин «Известиям». – Он изобрел жанр под названием «Аркадий Райкин», и с его уходом умер и жанр. Да и набирая учеников, я про схожесть не думаю. Я люблю лицедейский, игровой театр. Люблю бесстрашных артистов, которые умеют художественно кривляться. Не нравится мне, когда актеры играют вокруг себя. Люблю, когда есть перевоплощение, когда актера я могу не узнать. И это высшая планка мастерства. У меня как раз такие ребята».

Аркадий Райкин

24 октября в малом зале столичного кинотеатра «Вымпел» состоится бесплатный показ фильма с участие Райкина «Мы с вами где-то встречались». «Сюжет фильма разворачивается вокруг поездки в Крым известного эстрадного артиста. Дорога до полуострова полна забавных приключений, и зритель невольно задается вопросом, сможет ли главный герой наконец отдохнуть или нет?» – рассказала директор кинотеатра Анна Шугрина. Вход бесплатный начало в 12.30.

Редкие кадры 1960-х годов с участием артиста покажут в этот день в центре соцобслуживания «Ярославский» филиала «Ростокино». Как выяснил корреспондент газеты «Марфино», встреча, посвященная юбилею Аркадия Райкина, начнется в 13.30 по адресу: улица Бажова, 5. Вход на мероприятие свободный.

Фото с сайта kino-teatr.ru