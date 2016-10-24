]]> ]]>
Главная Кино Новости

Звезда «Голодных игр» станет женой Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

16:02 24.10.2016
Зельда Фицджеральд. Фото с сайта wikipedia.org
Зельда Фицджеральд. Фото с сайта wikipedia.org

Звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме режиссера Рона Ховарда «Зельда», пишет Hollywood Reporter.

Картина станет художественным байопиком, посвященном супруге писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Зельде. Они были одной из самых ярких и скандальных пар 20-х годов прошлого столетия. Они были частыми персонами светской хроники из-за частых скандалов, непомерного употребления алкоголя, множества эксцентричных выходок.

Скотт Фицджеральд часто использовал аспекты своей личной жизни в качестве материала для своих произведений, иногда черпая информацию из дневников жены, заменяя имена на вымышленные.

Со временем Зельда Фицджеральд начала испытывать проблемы с психикой. В августе 1925 года она бросилась с лестницы ресторана, приревновав мужа к Айседоре Дункан. Через пять лет ей был поставлен диагноз шизофрения. Ее поместили в клинику. В одной из клиник штата Мэриленд она написала полуавтобиографический роман «Спаси меня вальс» (1932). Она скончалась в 1948 году во время пожара в Хайлендской больнице для душевнобольных.

В основу сценария легла биографическая книга о Зельде Фицджеральд писательницы Нэнси Милфорд. Сроки работ над проектом пока не называются. 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.