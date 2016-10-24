Звезда «Голодных игр» станет женой Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

Звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме режиссера Рона Ховарда «Зельда», пишет Hollywood Reporter.

Картина станет художественным байопиком, посвященном супруге писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Зельде. Они были одной из самых ярких и скандальных пар 20-х годов прошлого столетия. Они были частыми персонами светской хроники из-за частых скандалов, непомерного употребления алкоголя, множества эксцентричных выходок.

Скотт Фицджеральд часто использовал аспекты своей личной жизни в качестве материала для своих произведений, иногда черпая информацию из дневников жены, заменяя имена на вымышленные.

Со временем Зельда Фицджеральд начала испытывать проблемы с психикой. В августе 1925 года она бросилась с лестницы ресторана, приревновав мужа к Айседоре Дункан. Через пять лет ей был поставлен диагноз шизофрения. Ее поместили в клинику. В одной из клиник штата Мэриленд она написала полуавтобиографический роман «Спаси меня вальс» (1932). Она скончалась в 1948 году во время пожара в Хайлендской больнице для душевнобольных.

В основу сценария легла биографическая книга о Зельде Фицджеральд писательницы Нэнси Милфорд. Сроки работ над проектом пока не называются.