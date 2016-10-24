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Дмитрий Певцов попал в «черный список» МИД Латвии

10:21 24.10.2016
Дмитрий Певцов © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Певцов © KM.RU, Кирилл Зыков

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов попал в список персон нон-грата МИД Латвии, сообщается на сайте латвийской радиостанции Baltkom.

На середину ноября в Риге планировалось несколько мероприятий с участием Певцова. В частности он должен был присутствовать на кинофестивале российских фильмов «Московская Премьера в Риге», в рамках которого должен был выступить со своей группой «КарТуш». Кроме того были запланированы его концерты и премьера его нового художественного фильма.

Однако как выяснили организаторы мероприятий по непонятным причинам Певцов попал в так называемый «черный список» и не сможет попасть в Латвию. По каким именно причинам Певцов был включен в список невъездных лиц Латвии, узнать не удалось.

Последний раз Певцов приезжал в Латвию в марте 2016 года. МИД Латвии пока никак не прокомментировал данную информацию. Ранее сообщалось, что в списке персон нон-грата Латвии значатся Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков из-за их позиции относительно текущей ситуации на Украине.

Темы: Латвия, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 12:14
полухохол

А,что Вы хотите от "радужного" начальника Латвийского МИДа,его опасаются все в "верхах"ЛР(не связываются),ведь "ж.....ки" заправляют всем в ЕС и штатах.Путь открыт в "цивилизацию"только "проверенным", с "правильной ориентацией":"гребню","макару","раз...му","..хеджаковой",....
24.10.2016, 11:39
Остап

Н-да, синагога в раздумье, на чью сторону встать. Надо справиться с первоисточниками.
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