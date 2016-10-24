Дмитрий Певцов попал в «черный список» МИД Латвии

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов попал в список персон нон-грата МИД Латвии, сообщается на сайте латвийской радиостанции Baltkom.

На середину ноября в Риге планировалось несколько мероприятий с участием Певцова. В частности он должен был присутствовать на кинофестивале российских фильмов «Московская Премьера в Риге», в рамках которого должен был выступить со своей группой «КарТуш». Кроме того были запланированы его концерты и премьера его нового художественного фильма.

Однако как выяснили организаторы мероприятий по непонятным причинам Певцов попал в так называемый «черный список» и не сможет попасть в Латвию. По каким именно причинам Певцов был включен в список невъездных лиц Латвии, узнать не удалось.

Последний раз Певцов приезжал в Латвию в марте 2016 года. МИД Латвии пока никак не прокомментировал данную информацию. Ранее сообщалось, что в списке персон нон-грата Латвии значатся Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков из-за их позиции относительно текущей ситуации на Украине.