Костюмы и украшения из саги «Сумерки» продадут на аукционе

Спустя 8 лет после выхода первого фильма саги «Сумерки» киностудия Lionsgate и компания Prop Store объявили о проведении эксклюзивного аукциона, состоящего из вещей, связанных с главными персонажами франшизы.

Как пишет People, всего на продажу будут выставлено более 900 лотов, которые включают оригинальный реквизит, костюмы, украшения из всех пяти фильмов сумеречной саги. В частности поклонники франшизы могут приобрести платье Беллы Свон, которое она надела после перевоплощения в вамира, балахон Эдварда Каллена, в котором он был в день святого Маркуса, мотоцикл Джейкоба, обручальное кольцо Беллы. Цены варьируются от 1500 до 7000 долларов.

«У Сумеречной саги всегда были страстные фанаты. Мы знаем, что эти единственные в своем роде произведения будут оценены ими и найдут отличный дом у поклонников и коллекционеров, которые тем самым станут хранителями этих кинематографических сокровищ», - прокомментировал аукцион представитель Lionsgate.

Аукцион пройдет 19 и 20 ноября. Отмечается, что в первый день на продажу будут выставлены предметы из фильмов «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», а во второй день поклонники смогут купить предметы из фильмов «Рассвет. Часть 1» и «Рассвет. Часть 2».