Госкино Украины запретило еще четыре российских фильма

Шесть российских телесериалов и четыре полнометражных фильма попали под запрет на Украине. Официальное объявление об этом появилось на странице Госкино Украины в Facebook.

В пресс-службе Госкино Украины отмечено, что ведомство отказало в выдаче государственных удостоверений, отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на право распространения и демонстрации ряда фильмов. В частности под запрет попали фильмы «Однажды в Ростове», «Пряники из картошки», «Тщетная жертва», «Любовь без лишних слов», а также сериалы «Личное дело», «Побег 2», «Рыжие», «Катина любовь», «Катина любовь 2», «Нечаянная радость».

Данные киноленты содержат, по мнению чиновников, признаки «популяризации органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности».

В сентябре 2016 года по тем же причинам были запрещены на Украине к показу два российских фильма и четыре сериала, в частности «Не жалею, не зову, не плачу», «Найденыш 3», «Дело было на Кубани», «Непутевая невестка», «Когда зацветет багульник», «Ночные стражи».