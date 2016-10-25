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Госкино Украины запретило еще четыре российских фильма

10:06 25.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Шесть российских телесериалов и четыре полнометражных фильма попали под запрет на Украине. Официальное объявление об этом появилось на странице Госкино Украины в Facebook.

В пресс-службе Госкино Украины отмечено, что ведомство отказало в выдаче государственных удостоверений, отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на право распространения и демонстрации ряда фильмов. В частности под запрет попали фильмы «Однажды в Ростове», «Пряники из картошки», «Тщетная жертва», «Любовь без лишних слов», а также сериалы «Личное дело», «Побег 2», «Рыжие», «Катина любовь», «Катина любовь 2», «Нечаянная радость».

Данные киноленты содержат, по мнению чиновников, признаки «популяризации органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности».

В сентябре 2016 года по тем же причинам были запрещены на Украине к показу два российских фильма и четыре сериала, в частности «Не жалею, не зову, не плачу», «Найденыш 3», «Дело было на Кубани», «Непутевая невестка», «Когда зацветет багульник», «Ночные стражи».

Темы: Украина, Кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 12:29
Психиатр.

Маразм крепчает!!!
25.10.2016, 12:17
тоже мне, кино...

В любом случае украинцы ничего не потеряли от того, что их лишили этой задубелой лабуды. Ни одного приличного российского фильма в списке нет пока.
25.10.2016, 11:35
полухохол

На "очередной жест доброй воли",Кремль(в очередной раз)снизит цены на газ(бандеровцы могу замерзнуть зимой),а иванов с мединским в Царицино ,"приклеят" доску мазепы....
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