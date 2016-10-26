Netflix снимет сериал по фильму режиссера Юрия Быкова

Крупнейший американский стриминговый сервис Netflix снимет сериал по мотивам фильма режиссера Юрия Быкова «Майор» (2013), сообщает Deadline.

Сериал получил название «Семь секунд». Планируется, что он будет состоять из 10 эпизодов. Режиссером выступит Гэвин О’Коннор («Расплата»), а за сценарий будет отвечать создатель сериала «Убийство» Вина Сад.

Сейчас Netflix ведет переговоры с телекомпанией Fox 21 о производстве телешоу. Сериал станет первой оригинальной работой этой студии для Netflix. Сериал будет посвящен межрасовым конфликтам в современном обществе, в частности, стычкам между афроамериканским населением и белыми полицейскими в штате Нью-Джерси.

Оригинальный российский фильм вышел на экраны в 2013 году. Фильм рассказывает о сотрудниках российской полиции, которые попадают в непростые жизненные ситуации и пользуются служебным положением, чтобы выйти из них. Слоган фильма — «Майор — просто человек». Прототипом главного героя стал майор Денис Евсюков, в 2009 году расстрелявший несколько человек в московском супермаркете «Остров».

Ранее сообщалось, что Netflix приобрел права на показ российского сериала «Мажор».