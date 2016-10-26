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Два российских мультсериала попали в число популярных детских проектов мира

11:55 26.10.2016
Фрагмент постера мультсериала «Сказочный патруль»
Фрагмент постера мультсериала «Сказочный патруль»

Сразу два российский мультипликационных сериала попали в число самых востребованных в мире телевизионных проектов для детей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в середине октября в Каннах состоялся международный смотр телерынка MIPJunior, где было представлено более 1,3 тысячи различных мультипликационных сериалов и программ для детей со всего мира. По итогам смотра, исходя из количество просмотров детских программ мировыми закупщиками, был составлен рейтинг из 30 проектов.

Российский сериал «Ми-ми-мишки» занял 15-е место рейтинга, а проект «Сказочный патруль» - 27-е. Оба мультфильма создавались на анимационной студии «Паровоз» для телеканалов «Мульт» и Ani.

Как отмечают представители телерынков MIPJunior и MIPCOM в России, Украине и странах СНГ, ранее ни один российский мультсериал не попадал в число самых просматриваемых закупщиками телеконтента из разных стран. «Попадание в топ-30 сразу двух российских сериалов свидетельствует как об их высоком качестве, так и о правильной маркетинговой стратегии их международного продвижения», - добавили они.

Мультсериал «Ми-ми-мишки» выходит на канале «Мульт» с 2015 года, «Сказочный патруль» показывает канал Ani. 

Темы: Кино, Кино в России, Мультфильм
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