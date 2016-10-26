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Мединский попросил вернуть права на фильмы киностудиям Горького и Ленфильму

11:31 26.10.2016
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Министр культуры РФ Владимир Мединский направил просьбу о возвращении «Ленфильму» и Киностудии им. Горького права на киноленты, произведенные на этих студиях, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает РБК.

Мединский просит правительство вернуть исключительные имущественные и неимущественные права на все аудиовизуальные произведения, которые были созданы на «Ленфильме» и студии им. Горького вплоть до 2002 года. По мнению Мединского это может принести этим кинокомпаниям от 200 миллионов рублей в год.

В 2001 году при реорганизации государственных киностудий России все исключительные права были переданы Госфильмофонду России. Исключение составил только «Мосфильм», которому удалось сохранить за собой права на созданные ими аудиовизуальные произведения. Благодаря этому «Мосфильм» на текущий момент является «самым рентабельным предприятием среди киностудий с государственным участием», отмечает Мединский.

По мнению главы Минкультуры, возвращение прав на киноколлекции должно проходить путем внесения этих прав в качестве вклада государства в уставной капитал киностудий. 

Темы: Кинокомпании, Владимир Мединский, Кино, Кино в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 13:17
Бессмертный полк

Этот пособник пропаганде фашизма хочет отмыться от позорного пятна. Доску свою прославляющую союзника Гитлера, повинного в голодной смерти более 600.000 ленинградцев , посмел назвать исторической ценностью и припрятал в музее. На ней краска не высохла, а ее обозвали исторической ценностью. Что в ней ценного и исторического? Министр культуры называется. Гниль либеральная из шеренги половых тряпок как Горбачев.
26.10.2016, 12:39
полухохол

"Чтой-то"министр стал законопослушным("..направил просьбу...") ,после снятия доски фашисту "чухонцу"и водружения мерзости оной(по своему усмотрению)в Царском селе.Поди задумал вновь "возрождение" непонятых "патриотов" Россиянами,которые для иванова "маргиналы"...
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