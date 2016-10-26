Мединский попросил вернуть права на фильмы киностудиям Горького и Ленфильму

Министр культуры РФ Владимир Мединский направил просьбу о возвращении «Ленфильму» и Киностудии им. Горького права на киноленты, произведенные на этих студиях, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает РБК.

Мединский просит правительство вернуть исключительные имущественные и неимущественные права на все аудиовизуальные произведения, которые были созданы на «Ленфильме» и студии им. Горького вплоть до 2002 года. По мнению Мединского это может принести этим кинокомпаниям от 200 миллионов рублей в год.

В 2001 году при реорганизации государственных киностудий России все исключительные права были переданы Госфильмофонду России. Исключение составил только «Мосфильм», которому удалось сохранить за собой права на созданные ими аудиовизуальные произведения. Благодаря этому «Мосфильм» на текущий момент является «самым рентабельным предприятием среди киностудий с государственным участием», отмечает Мединский.

По мнению главы Минкультуры, возвращение прав на киноколлекции должно проходить путем внесения этих прав в качестве вклада государства в уставной капитал киностудий.