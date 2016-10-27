В Москве скончался режиссер «Тайны «Черных дроздов»

В минувший вторник, 25 октября, в Москве на 83-м году жизни скончался известный режиссер и оператор Вадим Дербенев, сообщает ТАСС.

Причина смерти кинематографиста не сообщается. Прощание с Дербеневым состоится 28 октября в Ритуальном зале ЦКБ. О том, где будет похоронен режиссер пока не сообщается.

Вадим Дербенев родился 18 июня 1934 года в Ярославле. В 1957 году окончил операторский факультет ВГИКа. С 1962 года работал на киностудии «Молдова-фильм». С 1969 года — на «Мосфильме».

Как оператор он снял 17 игровых и документальных фильмов. В качестве режиссера он снял 26 кинопроектов, среди которых такие фильмы и сериалы, как «На углу, у Партиарших», «Змеелов», «Линия защиты», «Последний месяц осени», «Тайна «Черных дроздов» и многие другие.