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Актер Владимир Зельдин проходит лечение в военном госпитале

13:25 27.10.2016
Владимир Зельдин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Владимир Зельдин. Фото с сайта kinopoisk.ru

Старейший действующий актер мира, 101-летний Владимир Зельдин проходит лечение в военном госпитале, сообщает ТАСС.

Ранее ряд СМИ распространили информацию об экстренной госпитализации артиста и том, что он находится в тяжелом состоянии. По словам супруги актера Иветты Зельдиной, Зельдин был госпитализирован еще три недели назад. «У него очень низкое давление, он чувствует себя то лучше, то хуже. Врачи следят за его состоянием», - добавила она.

Так как актер проходит лечение в военном госпитале, информацию получить довольно сложно. Именно поэтому таблоиды не знали о госпитализации актера ранее. Сейчас врачи проводят обследование, пытаясь выяснить причины недомогания Зельдина.

Владимир Зельдин является старейшим действующим актером мира. Несмотря на возраст он по-прежнему остается ведущим актером Центрального академического театра Российской Армии. Зельдин известен ролями в таких фильмах, как «Свинарка и пастух», «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня» и многих других.

Темы: Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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