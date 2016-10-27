Актер Владимир Земляникин скончался в свой день рождения

Сегодня, в день своего 83-летия, скончался заслуженный артист России, актер театра и кино Владимир Земляникин, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей московского театра «Современник».

«Он всегда был точен, интересен, неоднозначен, оставаясь при этом цельным человеком на сцене и вне ее. Владимир Михайлович был с нами почти с самого начала», - прокомментировала помощник худрука театра Евгения Кузнецова.

Информация о времени и месте прощания с Владимиром Зепляникиным будет известна позже.

Владимир Земляникин родился в Москве в 1933 году. В 1956 году он окончил Театральное училище им. Щукина. В 1959 году вошел в труппу театра «Современник».

Он дебютировал в кино в 1954 году. Всего на его счету более 50 кинофильмов, среди которых такие, как «Дом, в котором я живу», «Вечный зов», «Дураки умирают по пятницам».

В театре отмечают, что зрители ценили Земляникина за его открытость, за его светлых и положительных героев. Во времена «оттепели» актер был кумиром тогдашней молодежи.