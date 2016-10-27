Путин наградил Эмира Кустурицу орденом Дружбы
Знаменитый режиссер Эмир Кустурица станет обладателем российского ордена Дружбы.
Как сообщает ТАСС, соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Кустурица отмечен за «значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».
Среди других награжденных значатся директор Китайского государственного большого театра Чэнь Пина, президент компании «Лерман ЛЛС» Сьюзан Элизабет Лерман, экс-министр культуры Армении Асмик Погосян, директор Государственного русского драматического театра им. Чехова в Кишиневе Константин Харет.
Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra. Кустурица часто подвергался критике за свои политические взгляды, а из-за его открытой поддержки России кинематографист стал персоной нон-грата на Украине. Кустурица, комментируя действия украинских властей, запретившим ему въезд в страну, предположил, что подобные запреты вероятно бывали в период сталинизма и заявил, что смена власти на Украине стала результатом «определённого заговора, привезшего на майдан убийц, убивающих своих, даже активистов и полицейских».