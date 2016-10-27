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Путин наградил Эмира Кустурицу орденом Дружбы

13:04 27.10.2016
Эмир Кустурица. Фото с сайта kinopoisk.ru
Эмир Кустурица. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица станет обладателем российского ордена Дружбы.

Как сообщает ТАСС, соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Кустурица отмечен за «значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

Среди других награжденных значатся директор Китайского государственного большого театра Чэнь Пина, президент компании «Лерман ЛЛС» Сьюзан Элизабет Лерман, экс-министр культуры Армении Асмик Погосян, директор Государственного русского драматического театра им. Чехова в Кишиневе Константин Харет.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra. Кустурица часто подвергался критике за свои политические взгляды, а из-за его открытой поддержки России кинематографист стал персоной нон-грата на Украине. Кустурица, комментируя действия украинских властей, запретившим ему въезд в страну, предположил, что подобные запреты вероятно бывали в период сталинизма и заявил, что смена власти на Украине стала результатом «определённого заговора, привезшего на майдан убийц, убивающих своих, даже активистов и полицейских».

Темы: Награды и премии в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Владимир Путин
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