Скончался актер, ставший невольным убийцей Брэндона Ли

В США на 65-м году жизни скончался актер Майкл Масси, сообщает Entertainment Weekly.

По данным издания артист умер еще 20 октября в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Однако информация в прессу поступила лишь спустя неделю. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Майкл Масси родился 15 августа 1955 года. Он начал сниматься в начале 90-х годов на телевидении. Его первая роль в полнометражном кино принесла ему печальную известность. В 1993 году он снимался в фильме «Ворон», где играл антогониста главного героя. Его партнером по съемочной площадке был сын Брюса Ли Брэндон. 31 марта на съемочной площадке произошла трагедия, приведшая к смерти Брэндона Ли. По сценарию персонаж Масси стреляет в героя Ли. Патроны были холостыми, однако застрявшая в стволе заглушка выполнила роль пули. Брэндон Ли скончался через 12 часов в больнице.

Сам Масси так никогда и не посмотрел «Ворона» и после трагедии взял длительную паузу. Всего же на счету Масси более 80 ролей в кино и телевидении, среди которых картины «Женщина-кошка», «Новый Человек-паук», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».