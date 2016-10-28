ВВС и НВО снимут сериал по серии криминальных книг Джоан Роулинг

Телерадиовещательная корпорация ВВС приобрела права на экранизацию серии детективных романов создательницы мира Гарри Поттера Джоан Роулинг.

Как пишет Hollywood Reporter, речь идет трилогии: «Зов Кукушки» (2013), «Шелкопряд» (2014) и «На службе зла» (2015). Эти книги Роулинг выпустила под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Главным персонажем трилогии является детектив Корморан Страйк.

ВВС совместно с компанией НВО планирует снять сериал, состоящий из трех сезонов. Каждая книга станет основой для отдельного сезона. На главную роль в телешоу уже приглашен актер Том Берк, известный по сериалам «Мушкетеры», «Пуаро», «Час». Роулинг станет исполнительным продюсером проекта.

Не исключается, что сериал получит продолжение, так как на 2017 год Роулинг планирует выпуск еще одну книгу этой серии.