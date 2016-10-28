Ливанов и Хуциев удостоены государственных наград

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами режиссера Марлена Хуциева и актера Василия Ливанова.

Оба артиста отмечены «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», сообщает РИА Новости. Ливанов награжден орденом Почета, а Хуциев удостоен ордена Дружбы.

Среди других награжденных значатся председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, директор Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина Григорий Попов, руководитель творческой мастерской «Продюсерский центр Сергея Жигунова» Константин Лавроненко, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.