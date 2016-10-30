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Шварценеггер и Джеки Чан снимутся сиквеле «Вия»

21:34 30.10.2016
Арнольд Шварценеггер. Фото с сайта kinopoisk.ru
Арнольд Шварценеггер. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Звезды Голливуда Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан сыграют в продолжении фильма Олега Степченко «Вий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу продюсера картины Глеба Фетисова.

Кого именно будут играть голливудские знаменитости, пока не раскрывается. Съемки проходят в Китае, поэтому в картине задействованы лучшие местные актеры. Главную роль путешественника Джонатана Грина играет британец Джейсон Флеминг.

Согласно сюжету, Грин отправляется на Дальний Восток для составления карт местности по заказу российского императора Петра I и попадает в Китай. Полное название фильма: «Вий» — «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски». Премьера намечена на начало 2017 года.

Первый фильм «Вий 3D», снятый по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя, вышел на экраны в 2014 году.
 

Темы: Арнольд Шварценеггер, Китай, Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино, Кино в мире
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