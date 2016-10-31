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Звезда сериала «Форс-мажоры» покорила сердце принца Гарри

01:14 31.10.2016
Меган Маркл. Фото с сайта kinopoisk.ru
Меган Маркл. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Появились слухи о том, что принц Гарри встречается с актрисой американского сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл.

Они познакомились в мае этого года в Торонто, на открытии военного фестиваля InvictusGame, сообщает InterNedia. Летом Меган подписалась на инстаграм Гарри, а на ее собственной страничке появились фотографии из путешествий по Европе, в том числе из лондонского Букингемского дворца. По некоторым данным, она уже познакомилась с принцем Ульямом и его супругой Кейт, и они нашли новую подругу Гарри очень милой.

Несколько месяцев назад Гарри и Меган вместе побывали с гуманитарной миссией в Малави. «Гарри совершенно очарован ею и просто потерял голову, - сообщил некий источник из окружения принца Sunday Express and Daily Star. – Они встречаются каждую неделю, несмотря на то, что живут в разных странах и даже на разных континентах».

Свой роман молодые люди пока держат в тайне.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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