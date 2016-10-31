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Константин Райкин и Владимир Мединский пришли к консенсусу

16:17 31.10.2016
Константин Райкин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Константин Райкин. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Министр культуры РФ Владимир Мединский и Константин Райкин сумели прийти к общему знаменателю относительно финансирования театра «Сатирикон».

Встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского с директором театра «Сатирикон» Анатолием Полянкиным состоялась в Министерстве культуры РФ 27 октября 2016 года, сообщает InterMebia. На ней обсуждалась реконструкция «Сатирикона», которым руководит Райкин, и общая поддержка этого театра на грядущий год. На встрече присутствовал замминистра культуры Российской Федерации Александр Журавски, но не было Райкина, который в это время находился на гастролях в Новосибирске и не мог присутствовать на встрече.

Владимир Мединский выразил готовность после утверждения федерального бюджета на 2017 год оказать содействие театру в будущем году. «Состоялся взаимоуважительный и доверительный разговор. Мы уважаем талант и мнение творческого лидера «Сатирикона» Константина Аркадьевича Райкина. Естественно, что театр, учредителем которого является Минкультуры России, мы в сложном положении не оставим, - подводя итоги встречи, сказал Александр Журавский. - Как только будем утвержден федеральный бюджет, мы все вопросы решим. Министр дал такие указания. Каждая из сторон допустила излишне эмоциональные и несправедливые, по оценке другой стороны, суждения, которые были усилены средствами массовой информации и придали ненужный негативный контекст простому техническому вопросу. Коллеги из «Сатирикона» посчитали несправедливой нашу оценку экономической ситуации, мы не готовы признать справедливой их оценку финансового состояния театра и претензии в цензуре. Однако после спокойного обсуждения и разговора министра культуры с Константином Аркадьевичем, мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено. Мы договорились спокойно и без привлечения СМИ решать возникающие вопросы в рабочем порядке».

По информации сайта «Сатирикона», Мединский по телефону принес извинения лично Константину Райкину за оскорбительные выпады и тон первого замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, которые тот позволил себе в адрес худрука «Сатирикона» на заседании в Общественной палате 17 октября 2016 года. « Мы честно поговорили. Прояснили позиции друг друга. Принесли друг другу извинения за эмоциональность. Владимир Ростиславович переговорил с Константином Аркадьевичем. Все наши опасения развеяны. Взаимопонимание восстановлено», - сказал директор театра Анатолий Полянкин.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Театр в России, Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 20:15
Учитель

Райкин Константин и есть гений. Независимо от того, что вам кажется. Говорю не просто свое мнение, а мнение профессионалов, театральных критиков (могу процитировать), да и зрителей, которые валом валят.
31.10.2016, 20:11
Караманлис

Российская культура без К.Райкина просто немыслима. Крупнейший российский актер , режиссер и театральный деятель. В Википедии ему посвящена большая статья.
31.10.2016, 20:10
Евгений В

Аркадий Райкин был настоящим и заслуженным русским артистом и его знала вся Россия и не только, хотя во время его славы не было таких технических возможностей в смысле рекламы и демонстрации сценического таланта, да и до сих пор его многие любят и помнят. А вот его сына , слышали, конечно, но если бы не память отца, то кому бы он был нужен со своим кривляньем, хотя и его практически ни где не демонстрируют и правильно делают. Свободы ему не хватает, цензура его зажимает. А что он вообще может хотя бы показать обществу, я уж даже не говорю ДАТЬ? Разве это русское искусство, тем более в столице России Питере?
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