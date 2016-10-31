Константин Райкин и Владимир Мединский пришли к консенсусу

Министр культуры РФ Владимир Мединский и Константин Райкин сумели прийти к общему знаменателю относительно финансирования театра «Сатирикон».

Встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского с директором театра «Сатирикон» Анатолием Полянкиным состоялась в Министерстве культуры РФ 27 октября 2016 года, сообщает InterMebia. На ней обсуждалась реконструкция «Сатирикона», которым руководит Райкин, и общая поддержка этого театра на грядущий год. На встрече присутствовал замминистра культуры Российской Федерации Александр Журавски, но не было Райкина, который в это время находился на гастролях в Новосибирске и не мог присутствовать на встрече.

Владимир Мединский выразил готовность после утверждения федерального бюджета на 2017 год оказать содействие театру в будущем году. «Состоялся взаимоуважительный и доверительный разговор. Мы уважаем талант и мнение творческого лидера «Сатирикона» Константина Аркадьевича Райкина. Естественно, что театр, учредителем которого является Минкультуры России, мы в сложном положении не оставим, - подводя итоги встречи, сказал Александр Журавский. - Как только будем утвержден федеральный бюджет, мы все вопросы решим. Министр дал такие указания. Каждая из сторон допустила излишне эмоциональные и несправедливые, по оценке другой стороны, суждения, которые были усилены средствами массовой информации и придали ненужный негативный контекст простому техническому вопросу. Коллеги из «Сатирикона» посчитали несправедливой нашу оценку экономической ситуации, мы не готовы признать справедливой их оценку финансового состояния театра и претензии в цензуре. Однако после спокойного обсуждения и разговора министра культуры с Константином Аркадьевичем, мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено. Мы договорились спокойно и без привлечения СМИ решать возникающие вопросы в рабочем порядке».

По информации сайта «Сатирикона», Мединский по телефону принес извинения лично Константину Райкину за оскорбительные выпады и тон первого замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, которые тот позволил себе в адрес худрука «Сатирикона» на заседании в Общественной палате 17 октября 2016 года. « Мы честно поговорили. Прояснили позиции друг друга. Принесли друг другу извинения за эмоциональность. Владимир Ростиславович переговорил с Константином Аркадьевичем. Все наши опасения развеяны. Взаимопонимание восстановлено», - сказал директор театра Анатолий Полянкин.