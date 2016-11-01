Российские регионы будут компенсировать расходы на производство фильмов

Фонд кино подписал соглашение о создании кинокомиссий с рядом регионов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, согласно подписанным документам регионы будут не только помогать российским кинематографистам в организации съемок, но и возмещать часть расходов, понесенных компаниями на территории этих регионов.

В частности подобное соглашение подписано с главами Приморского края, Калиниградской области, Крыма, Астраханской области. Так Приморский край заложил на 2016 год 5 миллионов рублей на компенсацию расходов по производству кинофильмов. «Сумма не большая, но важная. С ней край закроет поддержку трех-четырех проектов», - отметили представители Фонда кино.

Калининградская область с 2017 года будет компенсировать 20% затрат, понесенным кинематографистами на территории региона. Власти планируют выделить для этого 20 миллионов роблей.

В Астраханской области и Крыму вопрос о компенсировании расходов пока находится на стадии обсуждения.