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Российские регионы будут компенсировать расходы на производство фильмов

14:06 1.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Фонд кино подписал соглашение о создании кинокомиссий с рядом регионов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, согласно подписанным документам регионы будут не только помогать российским кинематографистам в организации съемок, но и возмещать часть расходов, понесенных компаниями на территории этих регионов.

В частности подобное соглашение подписано с главами Приморского края, Калиниградской области, Крыма, Астраханской области. Так Приморский край заложил на 2016 год 5 миллионов рублей на компенсацию расходов по производству кинофильмов. «Сумма не большая, но важная. С ней край закроет поддержку трех-четырех проектов», - отметили представители Фонда кино.

Калининградская область с 2017 года будет компенсировать 20% затрат, понесенным кинематографистами на территории региона. Власти планируют выделить для этого 20 миллионов роблей.

В Астраханской области и Крыму вопрос о компенсировании расходов пока находится на стадии обсуждения.

Темы: Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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Комментарии читателей
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01.11.2016, 19:49
Мудро то как.

Классно. Они будут платить актерам по 10 тыров баксов за час съемок, а регионалы должны будут это повесить на жителей своих регионов.
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