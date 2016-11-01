Бывший муж Пугачевой первым в СССР стал снимать фильмы о роке

В Год кино в Москве вспомнили фильмы Александра Стефановича «Душа» и «Начни сначала»

Кадр из фильма «Начни сначала». Фото с сайта kino-teatr.ru

Обсуждение этих знаменитых советских картин организовал 27 октября в музее «Пресня» доктор филологических наук, большой специалист по рок-поэзии и рок-кино Юрий Викторович Доманский. Было решено подробно остановиться на фильме «Начни сначала» (который посмотрели и детально разобрали), а ленту «Душа» затронули по касательной.

Как бы то ни было, именно «Душа» (1981) стала первым советским фильмом о рок-музыкантах. В фильме снималась группа «Машина времени», исполнившая несколько своих песен. В то же время, тогдашняя цензура никак не могла позволить сделать рокеров единственными ключевыми героями картины. Понимая это, Стефанович сознательно пошел на компромисс и решил привлечь к съемкам звезд официальной советской эстрады.

Изначально фильм должен был называться «Рецитал», и главная роль в нем отводилась тогдашней жене Стефановича Алле Пугачевой. Однако первому же дню съемок было суждено стать последним. Алла Борисовна явилась на площадку в неуместном бесформенном балахоне, вела себя вызывающе и участники процесса объявили ей бойкот. Справедливости ради, надо заметить, что, может, оно и к лучшему, ибо Пугачева так и исполила больших ролей в игровом кино, отдавая предпочтение фильмам-концертам «Женщина, которая поет» (1978) и «Пришла и говорю» (1985) .

Кадр из фильма «Душа». Фото с сайта kinopoisk.ru

Спасая положение, Стефанович срочно решил поменять Пугачеву на Софию Ротару, которая в то время имела в СССР негласный статус «певицы №2». Артистка согласилась, но поставила условие, чтобы фильм вышел с иным сценарием и под другим названием. Буквально за две недели Стефанович с соавтором Александром Бородянским придумали сценарий будущего фильма «Душа». В картину сознательно включили биографические подробности из жизни Ротару. Например она, как и ее героиня Виктория Свободина, всю жизнь страдает болезнью бронхов, из-за чего вынуждено постоянно жить в Ялте. Расчет режиссера был безошибочным, ведь слухи о тяжелом заболевании Ротару только подогрели дополнительный зрительский интерес к картине и ее посмотрели в год выхода 58 миллионов человек.

Продолжая тактику компромиссов, Стефанович снял в роли лидера рок-группы Вадима Старычева Михаила Боярского. Благодаря этому режиссер убил двух зайцев: заполучил еще одну медийную персону и задвинул на задний план Андрея Макаревича, которому не очень подходило амплуа героя-любовника. Несмотря на это, лидер «Машины времени» благодарен режиссеру и по сей день. ««В поступке Стефановича был героизм. Ему можно памятник поставить за то, как он нас протащил на экраны. Больше никому бы это не удалось. Мы были тогда в глубокой опале», - говорил Макаревич в одном из интервью. Также в фильме можно увидеть композитора Александра Зацепина и «Машину времени» в ее полном составе, включая тогдашего ее директора Ованеса Мелик-Пашаева, о котором Макаревич сегодня вспоминает с неприязнью.

Кадр из фильма «Начни сначала». Фото с сайта kino-teatr.ru

Зато в следующем рок-фильме «Начни сначала» Андрей Вадимович сыграл главную роль. На просмотре в «Пресне» Доманский подчеркнул что в 80-е каждый год приносил с собой нечто принципиально новое, и между 1981-м и 1985-м была дистанция огромного размера. Начнем с того, что ко времени появления фильма «Начни сначала» была объявлена антиалкогольная кампания, поэтому в кадре не выпивается ни грамма спиртного. Изменился и расклад сил во взаимоотношениях между роком и эстрадой. Синтез между ними представлялся тогда невозможным, поэтому в фильме уже иронически обыгрывается популярность песни Игоря Скляра «Комарово» и дифирамбы, возносимые ей худсоветом (мол, все просто и понятно: «На сколько? На недельку! До какого? До второго! Кто? Я! Что сделаю? Уеду! Куда? В Комарово!»). Кстати, в фильме использована подлинная запись премьеры этой песни в передаче «Что? Где? Когда?».

Кадр из фильма «Начни сначала». Фото с сайта kino-teatr.ru

Тем не менее, излишне прямолинейного акцента на роке Стефанович все же опасался, поэтому герой Макаревича Николай Ковалев объявлен в фильме бардом. Часть песен он исполняет под гитару («Давайте делать паузы в словах»), а часть в сопровождении «Машины времени». С одной стороны, близость тогдашнего Макаревича к КСП очевидна, ведь именно в 1985-м он записал программу песен под акустическую гитару. С другой, в финальных кадрах «Начни сначала» Ковалев на Грушинском фестивале смотрится инородно. Олнако Стефанович позаботился о том. чтобы в фильме все-таки появился реальный бард — Владимир Высоцкий, исполняющий «Я не люблю» на видеомагнитофоне (прием кадра в кадре). Также в фильме можно увидеть Максима Леонидова и Александра Розенбаума.

Кадр из фильма «Начни сначала». Фото с сайта kino-teatr.ru

Не стоит забывать, что впервые в кино музыка «Машины времени» («Солнечный остров») прозвучала еще в далеком 1974-м — в бессмертном «Афоне» Георгия Данелии. Занятно, что сюжет «Начни сначала» в чем-то схож с этим фильмом. И том, и там от героя сначала уходит чопорная подруга (в «Начни сначала» - Александра Яковлева из «Чародеев»), а потом прибивается восторженная поклонница, которая всячески навязывается со своими неуместными инициативами. Наивную фанатку Ковалева из Гороховца сыграла Марьяна Полтева, живущая ныне в Австрии. Сегодня она, главным образом, известна как гражданская жена Юрия Шевчука, инициировавшая появление альбома «ДДТ» «Любовь» (1996) и родившая «Юре-музыканту» в 1997 году сына Федора. Пути русского рока неисповедимы!

Кадр из фильма «Начни сначала». Фото с сайта kino-teatr.ru

Следующий семинар Юрия Доманского по рок-кино запланирован на 24 ноября в том же музее «Пресня». Гостей ждет просмотр и обсуждение фильма Рашина Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Начало в 20.00.