Новый фильм Бондарчука окупился за три месяца до выхода в прокат

Новый фильм режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» окупился еще до выхода в широкий прокат, сообщают РИА Новости со ссылкой на продюсера проекта Дмитрия Рудковсокго.

По его словам, картина окупилась за счет продаж прав на прокат за рубеж. В частности кинолента выйдет в прокат в Китае, Германии, Франции, Малайзии и Тайване. «Фильм пользуется огромным интересом. Мы прошли долгий путь от полного незнания, какие механизмы на этом рынке работают», - сказал Рудковский.

Он отметил, что бюджет «Притяжения» составил 400 миллионов рублей. В фильме снимались Олег Меньшиков, Александр Петров и Сергей Гармаш.

Согласно сюжету, к Москве приближается неопознанный летающий объект. Военные решают его сбить и он падает в Чертаново. В корабле находились представители иноземной цивилизации, которые казались настроенными дружелюбно. Однако группа молодых людей решила провести собственное расследование и узнать истинную цель появления инопланетян в Москве. Премьера картины намечена на 27 января 2017 года.