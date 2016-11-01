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Новый фильм Бондарчука окупился за три месяца до выхода в прокат

15:39 1.11.2016
Фрагмент постера фильма
Фрагмент постера фильма

Новый фильм режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» окупился еще до выхода в широкий прокат, сообщают РИА Новости со ссылкой на продюсера проекта Дмитрия Рудковсокго.

По его словам, картина окупилась за счет продаж прав на прокат за рубеж. В частности кинолента выйдет в прокат в Китае, Германии, Франции, Малайзии и Тайване. «Фильм пользуется огромным интересом. Мы прошли долгий путь от полного незнания, какие механизмы на этом рынке работают», - сказал Рудковский.

Он отметил, что бюджет «Притяжения» составил 400 миллионов рублей. В фильме снимались Олег Меньшиков, Александр Петров и Сергей Гармаш.

Согласно сюжету, к Москве приближается неопознанный летающий объект. Военные решают его сбить и он падает в Чертаново. В корабле находились представители иноземной цивилизации, которые казались настроенными дружелюбно. Однако группа молодых людей решила провести собственное расследование и узнать истинную цель появления инопланетян в Москве.  Премьера картины намечена на 27 января 2017 года.

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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