Евгений Миронов заклеймил позором праздных невежд и ряженых блюстителей морали

Актер Евгений Миронов сказал свое веское слово в общественной дискуссии, посвященной извечной российской проблеме «с кем вы, мастера культуры»

Евгений Миронов

На этот раз полемика была инициирована Константином Райкиным, который заявил о введении в России цензуры. Евгений Миронов поддержал коллегу, заявив, что испытывает тревогу по поводу происходящего. «Что делать с невежеством и агрессией, количество проявлений которых переросло в качество? Вообще, категория количества в нашей стране в последнее время стала слишком серьезным аргументом, — говорится в открытом письме Миронова на на сайте Государственного театра наций. — А мы знаем, что в истории бывали моменты, когда опора на большинство приводила не к положительным, а к плачевным результатам. Как нам, профессионалам, бороться и отстаивать интересы своих товарищей в подобных ситуациях? Когда мы, каждый из своего угла, что-то выкрикиваем, ничего путного не выходит. Мы часто проигрываем. Что делать, когда агрессивные невежи влезают в сугубо профессиональную деятельность, пытаются дискредитировать понятия «художник», «творчество», «свобода»?».

Евгений Миронов

Будучи руководителем Театра наций, Евгений Миронов считает важным объяснять, что« Даная» – не порнография, «Купание красного коня» – не пропаганда гомосексуализма, а «Лолита» – не манифест педофилии. Правда, по его мнению, делать это необходимо еще в школе, а втолковывать такие вещи взрослым людям уже поздно. Из сложившейся ситуации Миронов видит единственный выход: «Объединиться в профессиональное сообщество, какой-то неформальный орган, для каждого вида искусства – свой, куда должны войти люди с безупречной репутацией, всей своей жизнью доказавшие свою компетентность, взявшие на себя ответственность перед государством за большие творческие коллективы».

Евгений Миронов

Миронов подчеркивает, что настоящему искусству не нужно устанавливать никаких искусственных заслонов. «Нашу профессию мы понимаем лучше всех, и те нелепые границы, которые нам пытаются поставить, могут привести только к одному – к деградации, — утверждается в письме. — Мы должны помочь и обществу, и, если хотите, власти, которая тоже не всегда понимает, кому можно верить, а кому нет, кто профессионал, а кто нет. И мы, как профессионалы, должны сами вырабатывать мнение по поводу случаев, которые кому-то могут показаться спорными – в силу необразованности этих людей, их излишней возбудимости, болезненной обидчивости или каких-то еще субъективных факторов. Нужно, чтобы общество в каждой сфере деятельности научилось опираться на ответственных.

Фото с сайта kino-teatr.ru