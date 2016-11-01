Режиссер «Маши и Медведя» прокомментировала рейтинг «вредных» мультфильмов

Российские психологи составили рейтинг «вредных» мультфильмов.

«Маша и Медведь» признан самым опасным для детской психики мультиком. По словам экспертов, главная героиня Маша все время плохо себя ведет, капризничает, вредничает и делает все, что ей заблагорассудится. Такая модель поведения и безнаказанность всех этих действийнегативно отражается на воспитании детей. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала режиссер-мультипликатор анимационной ленты «Маша и Медведь» Наталья Мальгина.

«Детей воспитывают не мультфильмы, а родители. Надо заниматься детьми. Тогда мультфильмы не испортят ребенка», — высказалась режиссер.

Аниматор подчеркнула, что зачастую родители усаживают детей перед планшетами и компьютерами, а не воспитывают их. Потом возникает вопрос — почему дети вырастают настолько капризными. И родители сразу же обвиняют мультфильмы.

«Мне вообще кажется, что оправдываться — это не наш путь. Считаете «Машу и медведя» вредным мультфильмом — не смотрите», — добавила Мальгина. Как известно, вторым по «вредности» мультсериалом стал американский «Монстр Хай». Третье место рейтинга получил сериал «Губка Боб Квадратные Штаны».