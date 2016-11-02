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Джонни Депп появится во второй части спин-оффа «Поттерианы»

13:54 2.11.2016
Джонни Депп. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джонни Депп. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп вошел в актерский состав второй части спинн-оффа «Поттерианы», сообщает Deadline.

Новый фильм станет продолжением картины «Фантастические твари и где они обитают» Всего же планируется выпустить пять фильмов и этой серии.

Отмечается, что Депп сыграл эпизодическую роль и в первом фильме, что выйдет на экраны в ноябре. Однако там его можно будет заметить только если специально присматриваться. Во второй же части франшизы его роль существенно расширена. Однако кого именно сыграет Депп пока не сообщается.

Напомним, действие саги разворачивается за 70 лет до событий, описанных в первой книге о Гарри Поттере. Главный герой Ньют Скамандер, отчисленный из школы волшебства, вынужден покинуть Британию и отправиться в Северную Америку. Там он может искать и исследовать необычных существ.

Темы: Гарри Поттер, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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