Disney превратит мультфильм про «Белоснежку» в игровой фильм
Кадр из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов»
Студия Disney продолжает перерабатывать свою анимационную классику.
Вслед «Красавицей и Чудовищем», «Аладдином», «Королем львом», которые в скором времени предстанут перед зрителями в качестве полнометражных игровых фильмов, настала очередь истории про «Белоснежку».
Как сообщает The Hollywood Reporter, студия уже начала вести переговоры со сценаристом Эрин Крессидой Уилсон, известной по ленте «Девушка в поезде». Именно она должна переработать сюжет мультфильма под полнометражную киноленту.
Для фильма будут записаны новые оригинальные песни. Их авторами выступят Джастин Пол и Бендж Пасек, работавшие над музыкой к мюзиклу «Ла-Ла-Лэнд».
Оригинальный мультфильм был создан Уолтом Диснеем в 1937 году.