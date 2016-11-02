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Disney превратит мультфильм про «Белоснежку» в игровой фильм

14:55 2.11.2016
Кадр из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов»
Кадр из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов»
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Студия Disney продолжает перерабатывать свою анимационную классику.

Вслед «Красавицей и Чудовищем», «Аладдином», «Королем львом», которые в скором времени предстанут перед зрителями в качестве полнометражных игровых фильмов, настала очередь истории про «Белоснежку».

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия уже начала вести переговоры со сценаристом Эрин Крессидой Уилсон, известной по ленте «Девушка в поезде». Именно она должна переработать сюжет мультфильма под полнометражную киноленту.

Для фильма будут записаны новые оригинальные песни. Их авторами выступят Джастин Пол и Бендж Пасек, работавшие над музыкой к мюзиклу «Ла-Ла-Лэнд».

Оригинальный мультфильм был создан Уолтом Диснеем в 1937 году. 

Темы: Кинокомпании, Кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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