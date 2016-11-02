Disney превратит мультфильм про «Белоснежку» в игровой фильм

Студия Disney продолжает перерабатывать свою анимационную классику.

Вслед «Красавицей и Чудовищем», «Аладдином», «Королем львом», которые в скором времени предстанут перед зрителями в качестве полнометражных игровых фильмов, настала очередь истории про «Белоснежку».

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия уже начала вести переговоры со сценаристом Эрин Крессидой Уилсон, известной по ленте «Девушка в поезде». Именно она должна переработать сюжет мультфильма под полнометражную киноленту.

Для фильма будут записаны новые оригинальные песни. Их авторами выступят Джастин Пол и Бендж Пасек, работавшие над музыкой к мюзиклу «Ла-Ла-Лэнд».

Оригинальный мультфильм был создан Уолтом Диснеем в 1937 году.