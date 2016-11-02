]]> ]]>
Главная Кино Новости

Поклонская отправила запрос в прокуратуру о проверке нового фильма Учителя

13:19 2.11.2016
Фрагмент постера фильма «Матильда»
Фрагмент постера фильма «Матильда»
Материалы по теме:

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке о просьбе проверить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщает РИА Новости.

Поклонская направила данный запрос после того, как к ней поступила жалоба от общественного движения «Царский крест», где картину сочли «угрозой национальной безопасности».

Поклонская направила запрос о проверке по статьям 144 и 146 УКРФ, в рамках этой проверки должны быть назначены все соответствующие исследования. В частности будут организованы искусствоведческие, исторические и другие исследования. Как отметила Поклонская, данный запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

Фильм «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях между императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Премьера картины намечена на март 2017. По словам самого Учителя, картина находится на стадии работы и ни один человек извне не видел ни одного кадра, чтобы возмущаться. Он посоветовал подождать выхода картины. 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.11.2016, 21:01
По-свидетельствам

очевидцев, мода на гомосексуальные отношения среди российского дворянства в начале прошлого века достигли размеров Содома и Гоморры, в дворянских семьях того времени было престижно и модно жить втроём, когда третьим был молодой и мощный самец с выступающими на одежде достопримечательностями. Дворяне тупо, как им и положено, следовали обычаю царской семьи, и подражали порядкам установившимся при дворе.
02.11.2016, 20:32
По данному

законодательству, Вас могут и обязаны арестовать и продержать трое суток в кутузке просто по навету, а уж тем более по навету об угрозе нац. безопасности, без каких либо объяснений в последствие. А штрафовать осведомителя или нет - для этого нужно заявление пострадавшей стороны. На данный момент имеется только шикарная реклама для этого фильма, и говорить о пострадавших или разыгрывающих свой спектакль с участием Поклонской, не имеет смысла, даже наоборот- должна быть проверка деятельности чиновника, направленная на незаконную рекламу.
02.11.2016, 20:23
Интересно бы на Вас

посмотреть, когда бы Вы заявили о нарушении своих прав в прокуратуру, а Вас бы там просто не заметили. Это её непосредственная работа и обязанность, хотя она сейчас уже и не прокурор, но повыше.
Все комментарии (43)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.