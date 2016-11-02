Поклонская отправила запрос в прокуратуру о проверке нового фильма Учителя

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке о просьбе проверить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщает РИА Новости.

Поклонская направила данный запрос после того, как к ней поступила жалоба от общественного движения «Царский крест», где картину сочли «угрозой национальной безопасности».

Поклонская направила запрос о проверке по статьям 144 и 146 УКРФ, в рамках этой проверки должны быть назначены все соответствующие исследования. В частности будут организованы искусствоведческие, исторические и другие исследования. Как отметила Поклонская, данный запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

Фильм «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях между императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Премьера картины намечена на март 2017. По словам самого Учителя, картина находится на стадии работы и ни один человек извне не видел ни одного кадра, чтобы возмущаться. Он посоветовал подождать выхода картины.