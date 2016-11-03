Студия Disney побила собственный кассовый рекорд

Студия Walt Disney получила статус самой успешной кинокомпании в Голливуде по итогам 2016 года.

Как пишет The Hollywood Reporter, за два месяца до конца календарного года представители студии объявили, что побили рекорд 2015 года по международным сборам. Так в прошлом году Disney собрали в международном прокате 5,84 млрд долларов, а на 1 ноября текущего года на счетах студии уже 5,85 млрд.

Издание не исключает, что по итогам года Disney может обогнать по сборам лидера прошлого года — студию Universal, доходы которой в 2015 году составили 6,89 млрд долларов.

На текущий момент четыре проекта Disney стали самыми кассовыми фильмами года. Рейтинг возглавляет «Первый мститель: Противостояние» с доходом в размере 1,5 млрд долларов. Далее следуют мультфильмы «Зверополис» и «В поисках Дори». На четвертом месте расположился фильм «Книга джунглей» и замыкает пятерку самых кассовых лент 2016 года «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Отмечается, что у студии в ближайшее время в широкий прокат выйдут еще три проекта: «Доктор Стрэндж», «Моана» и спин-офф «Звездных войн» - «Изгой-один».