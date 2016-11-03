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Ланс фон Триер снимет Мэтта Диллона и Бруно Ганца в своем новом фильме

12:27 3.11.2016
Мэтт Диллон. Фото с сайта kinopoisk.ru
Мэтт Диллон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Датский режиссер Ларс фон Триер объявил имена актеров, которые сыграю главные роли в его новом фильме «Дом, который построил Джек».

Как сообщает Deadline, кинематографисту удалось заполучить в этот проект звезду сериала «Сосны» Мэтта Диллона и Бруно Ганца. «Эти два джентльмена повлияли на мое кинематографическое становление. Они великолепные актеры, которые идеально впишутся в мою кинематографическую семейку», - прокомментировал свой выбор фон Триер.

Главным героем киноленты стал серийный убийца по имени Джек. Лента проследит за 12 годами его жизни и расскажет о том, как главный герой стал киллером, который подходит к каждому преступлению как к произведению искусства. И по мере того, как полиция все ближе подбирается к нему, Джек идет на крайние меры, рискуя всем, чтобы создать свой «главный шедевр».

Сейчас ведутся поиски четырех актрис на ведущие роли. Съемки пройдут в шведском Тролльхэттене и Копенгагене. Релиз намечен на 2018 год.

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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