Актер Стивен Сигал снискал российское гражданство

Голливудский актер Стивен Сигал стал полноправным гражданином России.

О получении звездой боевиков российского гражданства говорит указ за подписью президента РФ Владимира Путина, размещенный на сайте kremlin.ru. «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки», - говорится в тексте документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российской гражданство Сигал получил по собственному желанию. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что актер продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему паспорт гражданина РФ.

Стивен Сигал неоднократно заявлял о своих симпатиях к России и о поддержке воссоединения ее с Крымом. Два года назад он выступил в Севастополе на патриотическом байк-фестивале.