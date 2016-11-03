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Актер Стивен Сигал снискал российское гражданство

14:15 3.11.2016
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Голливудский актер Стивен Сигал стал полноправным гражданином России.

О получении звездой боевиков российского гражданства говорит указ за подписью президента РФ Владимира Путина, размещенный на сайте kremlin.ru. «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки», - говорится в тексте документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российской гражданство Сигал получил по собственному желанию. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что актер продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему паспорт гражданина РФ.

Стивен Сигал неоднократно заявлял о своих симпатиях к России и о поддержке воссоединения ее с Крымом. Два года назад он выступил в Севастополе на патриотическом байк-фестивале.

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Комментарии читателей
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03.11.2016, 20:21
Дед Щукарь

Сигал сам тебе это рассказал?
03.11.2016, 20:20
Дед Щукарь

Алексеевой (Снегурочке) давно уже дали, а Сигала на Джигурду поменяют.
03.11.2016, 19:49
НЕТ!

Получить гражданство в США и Европе очень трудно!
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