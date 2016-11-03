«Хороший мальчик»: князь Мышкин может танцевать

Сегодня состоялась мировая премьера подростковой драмы Оксаны Карас «Хороший мальчик»

«Хороший мальчик»

Коля Смирнов — примерный ученик и пай-мальчик. Лишь английский дается ему с трудом, зато в изучении китайского явные успехи. Желая подтянуть туго дающийся ему предмет, Коля заявляется домой к учительнице английского Алисе Денисовне (Иева Андреевайте), а та пребывает в не совсем адекватном состоянии и пытается его соблазнить. Как говорится. «это я удачно зашел», считает подросток. Любой сверстник на его месте подумал бы примерно тоже самое, но Коле так ничего и не обламывается, и заветная дверь захлопывается прямо перед его носом.

Как порядочный и ответственный человек, герой считает, что теперь его обязанность — хранить верность своенравной учительнице. А тут, как на грех, на него обращает внимание сексапильная одноклассница Ксюша (Анастасия Богатырева). Коля кажется ей невероятно крутым, поскольку она подозревает ее в поджоге школы. Кроме того, в этом учебном заведении работает директором ее отец (Михаил Ефремов). С ним завязывает дружбу Коля Смирнов, убеждая его вернуться в семью.

«Хороший мальчик»

Сумбурное изложение фабулы фильма неизбежно, ведь его содержание действительно поначалу вызывает у зрителей оторопь. Такое впечатление, что, желая успеть везде и сразу, создатели картины никак не могут определиться с ее жанром. Гопнические наезды, изгои в классах и закостенелость некоторых учителей заставляют думать, что перед нами новая «Училка» или «Географ глобус пропил». Но эти проблемы затрагиваются лишь по касательной и погоды не делают.

«Хороший мальчик»

Увлекательное расследование поджога школы навевают параллели с «Кортиком», но и приключенческое начало быстро сходит на нет. Для молодежной же комедии фильм слишком сложен и многогранен. В нем нет единого ядра, вокруг которого можно выстроить цепочку уморительных ситуаций.

«Хороший мальчик»

Пожалуй, «Хороший мальчик» - это драма взросления. Именно по таким фильмам специализируется один из соавторов сценария Михаил Местецкий, известный по недавнему фильму «Тряпичный союз». Только здесь подростки аполитичны — ну, или по крайней мере, не педалируют своих убеждений. Всё, что их по-настоящему интересует — это танцы, которые здесь поставлены действительно мастерски и со знанием дела.

«Хороший мальчик»

Вместе с тем, обилие хореографических сцен не превращают фильм в тупую развлекуху, вроде голливудских поделок «Супер Майк» или «Короли танцпола». Все дело в герое, которого отлично сыграл Семен Трескунов, ставших после «Призрака» Александра Войтинского одним из самых перспективных молодых актеров. Он нигде не переигрывает, не перетягивает одеяло на себя, но наполняет особым смыслом каждый жест и каждую сказанную фразу.

«Хороший мальчик»

Его Коля Смирнов не совершает героических поступков и не разворачивает бурную деятельность, но, тем не менее, успешно распутывает все проблемные узлы. Это такой современный князь Мышкин — недаром в сцене объяснения Коли и учителя Станислава Евгеньевича (Александр Паль) с Алисой Денисовной есть прямые отсылки к «Идиоту». Да и в конце концов, в наши безжалостные времена дружить со всеми презираемым одноклассником — поступок, сравнимый с отказом дворянина от вызова обидчика на дуэль во времена Достоевского»!

Фото с сайта kinopoisk.ru