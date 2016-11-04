Ведущая «АБВГДейки» гарантированно наследует Царствие Небесное

Любимая несколькими поколениями детишек образовательная программа «АБВГДейка» выходит на экраны ТВ уже свыше сорока лет

Кадр из передачи. Картинка с сайта coffeeapps.weebly.com

Ее ведущей является Татьяна Кирилловна Черняева, которая, по сути, играет, персонажа-тезку Кирилловну. Она родилась в Ессентуках, окончила школу с золотой медалью, с детства мечтала стать актрисой, но родители были против. «Старший брат агитировал меня поступать в авиационный институт. Мол, после Великой Отечественной не нужно расслабляться, а наоборот - надо ракеты строить, - пояснила Черняева в интервью «Экспресс-газете». – Увидела перед соответствующим вузом самолет на красивом постаменте и стала готовиться туда. Но быстро перегорела и отправилась в Орджоникидзе (ныне - Владикавказ. – прим. ред.), где успешно сдала экзамены в литературный вуз. Три года проучилась, и меня пригласили диктором на местный телеканал. Вскоре загорелась идеей продолжить учебу в Москве. Перевелась в МГУ на факультет журналистики. В столице в те годы оказалось очень легко попасть на Центральное телевидение».

О залоге популярности передаче Черняева говорит: «Наверное, секрет в том, что наша передача стала первой бесконечной мыльной оперой. Тогда еще был только «Кабачок «13 стульев». Но там работали на польском материале, а мы - чисто советский продукт, наши герои оригинальные, а не чей-то перепев. Клоун Клепа вместе с друзьями под руководством моей героини - учительницы Татьяны Кирилловны (потом меня повысили до директора школы) осваивают мир. Мы всегда были своими в доску для маленьких зрителей. За годы работы получили больше двух миллионов писем. Родоначальником нашей программы стал детский писатель Эдуард Успенский. Он в свое время говорил (и я с ним согласна), что дети на детей по телевизору не очень любят смотреть. А все потому, что себе подобных они встречают на каждом шагу. А вот на клоунов им смотреть интересно: те как будто и не взрослые, но уже и не дети, они могут ошибаться, попадать впросак, а это привлекает внимание. Вначале у нас были артисты-клоуны: Семен Фарада, Александр Филиппенко. Именно для них Успенский писал первые сценарии. Но потом их огромная нагрузка в театре и кино не позволила продолжать у нас сниматься. И мы собрали вторую команду клоунов, среди которых была Ириска (Ирина Асмус), Валера Левушкин и другие».

Деникин Спирт «Артистка цирка» (памяти Ириски)

К сожалению, 30 лет назад Ирина Асмус трагически погибла. « Погибла Ира на манеже цирка в Гомеле, исполняя трюк, - рассказывает Татьяна Кирилловна. - В этом городе у нее сын Андрей служил в армии. Отправляясь туда, Ирина говорила мне, что хочет пригласить всех его командиров с детьми на спектакль, чтобы Андрюше легче служилось. Она танцевала на абажуре под куполом цирка, а в конце номера затягивала ногу в петлю и вращалась вниз головой. И вот на машинке вращения винт внезапно открутился, и она рухнула с огромной высоты на глазах у полутора тысяч зрителей. Погибла на месте. Ее похоронили в родном Ленинграде. В этот момент я была в командировке и поехать проститься с Ирой не смогла. Спустя время мы были с «АБВГДейкой» на гастролях в Питере и после концерта поехали к ней на кладбище. Взяли все цветы, что нам надарили, и положили на могилу. Может, это и хорошо, что я не видела ее в гробу, а запомнила молодой, красивой, веселой женщиной».

С мужем Черняева в прошлом году отметила золотую свадьбу. У них сын-радиоэлектронщик и трое внуков. «Мы сейчас уже прадедушка и прабабушка, - с гордостью констатирует ведущая. – Говорят, если ты дожил до этого статуса, дорога в рай тебе обеспечена. Старшему внуку Игорю от первого брака сына 27 лет. Дочке Игорька - Ярославне, нашей правнучке, недавно годик исполнился. Еще у сына есть дочка Варвара, ей 16, и 5-летний сын Даниил от второго брака. Младший внук в США родился, там его записали как Даниэль».

Выпуск «АБВГДейки»

Чаяния о Царствии Небесном у Черняевой не беспочвенны, потому что она – глубоко верующий человек. «Крестилась и пришла к богу в 45 лет, признается она. – Причем никакая трагедия меня к Господу не привела. Просто почувствовала, что мне это необходимо. Потом выяснила, что все не случайно: мой прадед был из династии священников. В 90-е годы я сделала на ТВ проект «Суперкнига» о Библии, организовала несколько христианских спектаклей. За время безбожья мы многое потеряли. Все амбиции идут от зависти и гордыни. Мой духовник отец Антоний живет в четырехстах километрах от меня, но я всегда могу ему позвонить, посоветоваться. Мы с мужем не венчаны, но батюшка мой говорит: «Расслабьтесь, спустя 50 лет брака это уже не надо. У вас и так все хорошо, живете с Богом» .

