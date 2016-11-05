Александр Масляков выпустил полную энциклопедию КВН

Книга Александра Маслякова «КВН жив! Самая полная энциклопедия» вышла в издательстве АСТ.

Красочное подарочное представляет собой самую полную энциклопедию КВН, в которой автор делится с нами историей возникновения Клуба Веселых и Находчивых, рассказывает байки, шутки, вспоминает о знаковых моментах в развитии движения КВН, о членах жюри разных лет и о многом-многом другом, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Президент Международного союза КВН живо и ярко повествует о деле своей жизни, представляя всем поклонникам игры бесценные сведения из первых уст. Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива Александра Васильевича.

Ежегодно площадки Клуба Веселых и Находчивых собирают более 5 миллионов зрителей, а телеаудитория КВНа бьет все рекорды по массовости. КВН объединяет игроков и зрителей вот уже 55 лет. Издание приурочено к юбилею популярной телепрограммы.

