Михалков предложил вновь выпустить «Утомленных солнцем 2» в прокат

Режиссер Никита Михалков предложил выпустить в повторный прокат свой фильм «Утомленные солнцем 2: Предстояние». Об этом кинематографист рассказал в интервью каналу ТВЦ.

По словам Михалкова он не был готов к такому количеству негативной критики, которая сопровождала его работу. Он отметил, что «либеральная критика начала «мочить» фильм за 8 месяцев до выхода в прокат», основываясь только лишь на выпущенном трейлере.

Кинематографист уверен, что «Утомленные солнцем 2» опередили свое время на 8 лет. «Это очень религиозная картина. Это притча о том, что когда война идет на твоей территории, воюют все. Мне было важно показать, где Бог на войне. Воевали 50 миллионов человек и это было 50 миллионов индивидуальных войн. История именно об этом, а не о передвижении танковых дивизий», - цитирует слова Михалкова РИА Новости.

Михалков считает, что если этот фильм выпустить в широкий прокат снова через год или два, то она будет восприниматься совершенно иначе.

Фильм «Утомленные солнцем 2: Предстояние» увидел свет в 2010 году. При бюджете в 55 миллионов долларов картина собрала в прокате 7,5 миллиона долларов.