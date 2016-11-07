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Михалков предложил вновь выпустить «Утомленных солнцем 2» в прокат

13:28 7.11.2016
Фрагмент постера фильма «Утомленные солнцем 2: Предстояние»
Фрагмент постера фильма «Утомленные солнцем 2: Предстояние»

Режиссер Никита Михалков предложил выпустить в повторный прокат свой фильм «Утомленные солнцем 2: Предстояние». Об этом кинематографист рассказал в интервью каналу ТВЦ.

По словам Михалкова он не был готов к такому количеству негативной критики, которая сопровождала его работу. Он отметил, что «либеральная критика начала «мочить» фильм за 8 месяцев до выхода в прокат», основываясь только лишь на выпущенном трейлере.

Кинематографист уверен, что «Утомленные солнцем 2» опередили свое время на 8 лет. «Это очень религиозная картина. Это притча о том, что когда война идет на твоей территории, воюют все. Мне было важно показать, где Бог на войне. Воевали 50 миллионов человек и это было 50 миллионов индивидуальных войн. История именно об этом, а не о передвижении танковых дивизий», - цитирует слова Михалкова РИА Новости.

Михалков считает, что если этот фильм выпустить в широкий прокат снова через год или два, то она будет восприниматься совершенно иначе.

Фильм «Утомленные солнцем 2: Предстояние» увидел свет в 2010 году. При бюджете в 55 миллионов долларов картина собрала в прокате 7,5 миллиона долларов.

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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07.11.2016, 18:07
Мне и Утомленные без номера

не понравились....
07.11.2016, 18:03
Всё уже было..

Настоящие фильмы про Московскую битву уже давным-давно сняты. Причём, людьми, не только талантливыми, но и знавшими эту войну "изнутри". Кто не видел, посмотрите, например, "У твоего порога" (1963). Там, без всяких понтов и авторского надрыва, снят один-единственный бой (как чаще всего и бывало) расчёта зенитки с танками Гота. Против таких фильмов а-ля-голливуд отпрысков-иудушек михалковых-бондарчуков смотрится как жуткая пародия не только на войну, но и на киноискусство.. Бог им судья, однако..
07.11.2016, 17:55
Видать

барин всея Руси поиздержался, щас к путину придёт двадцать лямов зелени выпрашивать.
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