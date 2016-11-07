Джеки Чан откроет Фестиваль китайского кино в России

Актер Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Фестиваля китайского кино в Москве, сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится 8 ноября, сам же фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР. Кинопоказы в рамках киносмотра будут проходить в Москве и Ростове-на-Дону.

В день открытия будет показан фильм «По следу» с Джеки Чаном в главной роли. На фестивале российским зрителям представят китайские фильмы самых разных жанров, выпущенных в 2015-2016 годах. В частности посетителям киносмотра покажут ленты «Книга любви», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», «Тотем волка», «Смертельная развязка».

Кинофестиваль продлится до 27 ноября.