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Джеки Чан откроет Фестиваль китайского кино в России

14:07 7.11.2016
Джеки Чан © KM.RU, Екатерина Безродных
Джеки Чан © KM.RU, Екатерина Безродных

Актер Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Фестиваля китайского кино в Москве, сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится 8 ноября, сам же фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР. Кинопоказы в рамках киносмотра будут проходить в Москве и Ростове-на-Дону.

В день открытия будет показан фильм «По следу» с Джеки Чаном в главной роли. На фестивале российским зрителям представят китайские фильмы самых разных жанров, выпущенных в 2015-2016 годах. В частности посетителям киносмотра покажут ленты «Книга любви», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», «Тотем волка», «Смертельная развязка».

Кинофестиваль продлится до 27 ноября.

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Кинофестивали в России
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