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Актриса Орнелла Мути готовится к получению российского гражданства

13:15 7.11.2016
Орнелла Мути. Фото с сайта kinopoisk.ru
Орнелла Мути. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути задумалась о получении российского гражданства, сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Александра Ревва.

Мути снялась в новом клипе Ревва «Как Челентано», сыграв саму себя, а сам Ревва перевоплотился в легендарного актера. На презентации ролика Мути заявила, что уже является резидентом России.

На минувшей неделе официально российское гражданство получил звезда Голливуда Стивен Сигал. Ранее российские паспорта получили актер Жерар Депардье, боксер Рой Джонс-младший, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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07.11.2016, 17:23
чёт не пойму - к чему бы это

Уже даже не смешно!
Зачем стране эта артистическая тусовка?

+за выдающиеся достижения+ говорите
Какие-такие достижения у этой дамы и Депердьё перед Россией?
07.11.2016, 16:52
ключник ада

А ты кто ?
07.11.2016, 15:36
пущаю

Это ты внимательно почитай. Там есть раздел за выдающиеся достижения. Таким людям везде рады.
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