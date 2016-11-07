Актриса Орнелла Мути готовится к получению российского гражданства

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути задумалась о получении российского гражданства, сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Александра Ревва.

Мути снялась в новом клипе Ревва «Как Челентано», сыграв саму себя, а сам Ревва перевоплотился в легендарного актера. На презентации ролика Мути заявила, что уже является резидентом России.

На минувшей неделе официально российское гражданство получил звезда Голливуда Стивен Сигал. Ранее российские паспорта получили актер Жерар Депардье, боксер Рой Джонс-младший, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон.