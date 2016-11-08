Один из ключевых героев «Поттерианы» вернется в спин-оффе саги

Один из главных персонажей «Поттерианы», волшебник Альбус Дамблдор появится в сиквеле фильма «Фантастические звери и места их обитания», сообщает Screenrant со ссылкой на режиссера картины Дэвида Йейтса.

В ленте появится, разумеется, молодой Альбус Дамблдор. По словам кинематографиста, у героя будет несколько интересных сцен вместе с главным героем повествования Ньютом Скамандером. О том, кто сыграет роль волшебника пока не сообщается, отмечается что студия пока ведет поиски соответствующего актера.

Ранее сообщалось, что в сиквеле также появится Джонни Депп, однако о том, кого именно предстоит сыграть актеру, не говорилось.

Напомним, первый фильм франшизы «Фантастические звери и места их обитания» выйдет в широкий прокат 11 ноября текущего года. Всего запланирован выпуск 5 кинолент саги. Действие разворачивается за 70 лет до событий, описанных в «Поттериане». Главную роль играет актер Эдди Рэдмэйн.

Альбус Дамблдор - один из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг, был директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс», Верховный чародей Визенгамота (суда волшебников), кавалер ордена Мерлина первой степени, основатель Ордена Феникса, председатель Международной Конфедерации Магов. Известен как сильнейший волшебник своего времени и единственный маг, дуэли с которым боялся Волан-де-Морт. По замыслу самой Роулинг, Дамблдор являлся «воплощением доброты».