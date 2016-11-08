]]> ]]>
Главная Кино Новости

Один из ключевых героев «Поттерианы» вернется в спин-оффе саги

16:40 8.11.2016
Ричард Харрис в роли Альбуса Дамблдора
Ричард Харрис в роли Альбуса Дамблдора
Материалы по теме:

Один из главных персонажей «Поттерианы», волшебник Альбус Дамблдор появится в сиквеле фильма «Фантастические звери и места их обитания», сообщает Screenrant со ссылкой на режиссера картины Дэвида Йейтса.

В ленте появится, разумеется, молодой Альбус Дамблдор. По словам кинематографиста, у героя будет несколько интересных сцен вместе с главным героем повествования Ньютом Скамандером. О том, кто сыграет роль волшебника пока не сообщается, отмечается что студия пока ведет поиски соответствующего актера.

Ранее сообщалось, что в сиквеле также появится Джонни Депп, однако о том, кого именно предстоит сыграть актеру, не говорилось.

Напомним, первый фильм франшизы «Фантастические звери и места их обитания» выйдет в широкий прокат 11 ноября текущего года. Всего запланирован выпуск 5 кинолент саги. Действие разворачивается за 70 лет до событий, описанных в «Поттериане». Главную роль играет актер Эдди Рэдмэйн.

Альбус Дамблдор - один из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг, был директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс», Верховный чародей Визенгамота (суда волшебников), кавалер ордена Мерлина первой степени, основатель Ордена Феникса, председатель Международной Конфедерации Магов. Известен как сильнейший волшебник своего времени и единственный маг, дуэли с которым боялся Волан-де-Морт. По замыслу самой Роулинг, Дамблдор являлся «воплощением доброты».

Темы: Гарри Поттер, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.